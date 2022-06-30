برلين: موسكو تتذرع بـ"المشاكل الفنية" لخفض إمدادات الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن روسيا تتذرع بـ"المشكلة الفنية" التي أبلغت عنها في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1"، لخفض إمدادات الغاز.

وفي مؤتر نظمته صحيفة "سويدويتشه" الألمانية، قال هابيك إنه "نحن في خضم خلاف تجاري مع بوتين يتعلق بالغاز وهذا الخلاف لن يتوقف حتى لو اضطررنا لانتظار قدوم التوربينات من كندا"، في إشارة إلى مكون من خط الأنابيب تم إرساله للصيانة.

وقد يتم وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، الذي يحمل الغاز من روسيا إلى أوروبا أسفل بحر البلطيق، بسبب المشكلة التي ألقت موسكو باللوم فيها على العقوبات الغربية.

وأضاف هابيك "الجميع متفقون، بمن فيهم الفنيون الروس، على أن ‘نورد ستريم 1‘ يمكنه حاليا ضخ 100 في المئة من الغاز. لكن هناك ذريعة فنية (تسوقها روسيا)".

ولم تعلن روسيا عن وقف إمدادات الغاز، إلا أن الغاز الواصل إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم 1" تراجعت إمداداته بنسبة النصف تقريبًا، منذ الأسبوع الماضي، وفق المفوضية الأوروبية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد دعت دول الاتحاد الأوروبي للاستعداد لخفض استهلاك الغاز بنسبة 30% خلال فصل الشتاء، وسط أزمة نقص إمدادات من روسيا.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قوله، أمس الأربعاء، إنّ دول التكتل الأوروبي مطالبة بخفض الاستهلاك بحلول شباط/ فبراير المقبل، إذا أوقفت روسيا كامل إمدادات الغاز.

وكانت روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من حاجته من الغاز، وسط مساع للتكتل لخفض الإمدادات والانفكاك عن موسكو في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي تواجه فيه تلك الدول صعوبة في تطبيقه.

وروسيا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بمتوسط سنوي 638 مليار متر مكعب، وهي كذلك أكبر مصدّر له بمتوسط سنوي 240 مليار متر مكعب