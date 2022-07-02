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مصرع خمسة على الأقل إثر ثلاثة زلازل تضرب جنوبي إيران

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 07:36

مصرع خمسة على الأقل إثر ثلاثة زلازل تضرب جنوبي إيران
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصارعهم، وأصيب 19 آخرون بجروح، في ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت، وفقا لحصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

وذكرت الوكالة أنّ "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 على مقياس ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم، السبت".

ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله إنّ "الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها".

وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، قد ذكر في وقتٍ سابق، أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 قُتِل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوّتهما ستّ درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان.

وتقع إيران التي تمتدّ على أكثر من 1,6 مليون كلم مربّع ويطقنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى العام 1990، حين لقي أربعون ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال البلاد.

وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن - وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.

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#إيران
#هزة أرضية
#زلزال

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