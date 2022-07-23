تتعطّل حركة القطارات في البلاد بين منطقتي المركز (تل أبيب) والشمال، بدءًا من صباح يوم غد الأحد حتى مساء السبت المُقبل (يشمل)، وذلك بسبب الشروع في أعمال صيانة واستكمال في خطوط سكك الحديد.

ووفقًا للمعلومات التي وفرتها إدارة "قطار إسرائيل" إن القطارات التي ستكون في الخدمة خلال الـ7 أيام، هي المسافرة من شمالي البلاد حتى محطة "بنيمينا"، وتلك المسافرة من جنوبي البلاد حتى محطة "نتانيا".

ويُشار إلى أن سبب تعليق حركة القطارات الأساسي هو العمل على مرحلة أخرى من مشروع الخط الشرقي، الذي سيمتد موازيا لخط السكة الحديدية الساحلي، وذلك سيضيف محطات جديدة بما في ذلك؛ أوّل محطتين في بلدين عربيين (الطيبة والطيرة).

ووفقًا لتصوّر إدارة المشروع، إن النتائج في المستقبل القريب ستقلّل من الضغط على السكك الحديدية الساحلية وستسمح باتصال أفضل بخطوط السكك الحديدية ذات المقاييس العريضة المستقبلية في مركز البلاد بالإضافة إلى السماح بنقل البضائع بعيدًا عن الطرق المركزية المزدحمة.

وفي هذه الحالة، سيكون البديل الرئيسي للمسافرين من حيفا إلى تل أبيب هو خط الحافلة 980 من المحطة المركزية في حيفا إلى محطة تل أبيب "سافيدور مركز"، وكذلك الخط 901 من محطة "حوف هكرمل" إلى محطة تل أبيب المركزية.

أما الذين سيصلون محطة "بنيمينا"، فيمكنهم أخذ خط حافلة 873 إلى المحطة المركزية في تل أبيب والتي ستتوقف أيضًا عند محطات تل أبيب "هاشالوم" و"سافيدور".