ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان والسودان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ حزيران/يونيو الماضي إلى 1208 قتلى و6082، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 105 قتلى و96 مصابا منذ الشهر نفسه، حسب ما أعلنت السلطات السودانية اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، في بيان، إن "ما مجموعه 1208 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 416 طفلا، وأصيب 6082 بجروح منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات".

وأضاف البيان أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 33 مليون شخص في 80 منطقة بأنحاء البلاد".

ولقي 19 شخصا مصارعهم، بينهم 9 أطفال، من جراء الأمطار والحوادث المرتبطة بالفيضانات في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 1208 قتلى، وفق البيان نفسه.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، جرى تسجيل 12 وفاة في إقليم السند، و4 في إقليم خيبر بختونخوا، و3 في إقليم بلوشستان، بحسب المصدر نفسه.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، مؤخرا، أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

من السودان (Gettyimages)

وفي السودان، قال المجلس القومي للدفاع المدني، في بيان "أدت المياه المتراكمة والعواصف إلى انهيار 34 ألفا و328 منزلا بشكل كامل، و46 ألفا و428 بشكل جزئي، وتضرر 225 من المرافق العامة".

وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في 6 ولايات، من جراء السيول والأمطار الغزيرة.

وشملت حال الطوارئ ولايات نهر النيل، الجزيرة، النيل الأبيض وغرب كردفان، جنوب دارفور وكسلا.

وفي 28 آب/أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 226 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ حزيران/يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية الغزيرة في السودان من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.​​​​​​