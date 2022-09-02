  2. أخبار عربية ودولية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان والسودان

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 22:39

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان والسودان
من باكستان (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ حزيران/يونيو الماضي إلى 1208 قتلى و6082، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 105 قتلى و96 مصابا منذ الشهر نفسه، حسب ما أعلنت السلطات السودانية اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، في بيان، إن "ما مجموعه 1208 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 416 طفلا، وأصيب 6082 بجروح منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات".

وأضاف البيان أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 33 مليون شخص في 80 منطقة بأنحاء البلاد".

ولقي 19 شخصا مصارعهم، بينهم 9 أطفال، من جراء الأمطار والحوادث المرتبطة بالفيضانات في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 1208 قتلى، وفق البيان نفسه.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، جرى تسجيل 12 وفاة في إقليم السند، و4 في إقليم خيبر بختونخوا، و3 في إقليم بلوشستان، بحسب المصدر نفسه.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان، مؤخرا، أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

من السودان (Gettyimages)

وفي السودان، قال المجلس القومي للدفاع المدني، في بيان "أدت المياه المتراكمة والعواصف إلى انهيار 34 ألفا و328 منزلا بشكل كامل، و46 ألفا و428 بشكل جزئي، وتضرر 225 من المرافق العامة".

وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في 6 ولايات، من جراء السيول والأمطار الغزيرة.

وشملت حال الطوارئ ولايات نهر النيل، الجزيرة، النيل الأبيض وغرب كردفان، جنوب دارفور وكسلا.

وفي 28 آب/أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 226 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ حزيران/يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية الغزيرة في السودان من حزيران/يونيو إلى تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.​​​​​​

بودكاست عرب 48

#باكستان
#السودان
#فيضانات
#سيول

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤول أوروبي: "إيران ليست معنية بإحياء الاتفاق النووي"
مسؤول أوروبي: "إيران ليست معنية بإحياء الاتفاق النووي"

2022-09-02

"الوثائق السرية" في منزل ترامب.. تفاصيل جديدة
"الوثائق السرية" في منزل ترامب.. تفاصيل جديدة

2022-09-02

روسيا توقف نقل الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى
روسيا توقف نقل الغاز إلى أوروبا لأجل غير مسمى

2022-09-02

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

2022-09-01
مناقصة إسرائيلية لبيع أسلحة قديمة يمكنها التسبب بمجازر حول العالم

مناقصة إسرائيلية لبيع أسلحة قديمة يمكنها التسبب بمجازر حول العالم

2022-09-01
العليا ترد استئناف المستوطن قاتل عائلة دوابشة

العليا ترد استئناف المستوطن قاتل عائلة دوابشة

2022-09-01
تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

2022-09-01
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-09-01