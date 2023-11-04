عُمان تطالب بمحكمة دولية لجرائم الاحتلال في غزة

"الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت".

(جانب من مدرسة الفاخورة في جباليا التي تعرضت للقصف اليوم السبت / تصوير شاشة)

طالبت وزارة الخارجية العمانية، السبت، المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وملاحقة مجرمي الحرب في المجازر المرتكبة.

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وأعربت الخارجية، في بيان نشرته على منصة "إكس" عن "بالغ استنكار سلطنة عُمان وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن من تلك الجرائم "المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت، أمس (الجمعة)، مدرسة أسامة بن زيد، التابعة لوكالة الأونروا الأممية، في شمال قطاع غزة".

الحرب على غزة

شهداء وجرحى جراء قصف استهدف مدرسة "الفاخورة" في جباليا تؤوي آلاف النازحين. #فيديو pic.twitter.com/fQu4G3uV35 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 4, 2023

"وكذلك قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (السبت) مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا، ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عموميًا يغذي عدة أحياء شرق رفح، جنوبي القطاع".

وشدد البيان على الحاجة إلى "الطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت".

كما دعت الخارجية العمانية، في بيانها، إلى "انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي".