الحرب على غزة في يومها الـ92: شهداء ومصابون وغارات تستهدف وسط القطاع وجنوبه

ذكر غزيون أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، فجر السبت، مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين اللجوء من الاشتباكات والنيران وقصف الاحتلال المكثّف.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حربه على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 3 شهور، وتم تسجيل 15 شهيدا وعشرات الإصابات في وسط قطاع غزة، في فجر السبت.

وذكر غزيون أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، فجر السبت، مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة محاولين اللجوء من الاشتباكات والنيران وقصف الاحتلال المكثّف.

وارتفع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.

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