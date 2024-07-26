بايدن والملك عبد الله يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث ملك الأردن، عبد الله الثاني، والرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي بينهما الجمعة المستجدات الخطيرة في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

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وذكر بيان الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله وبايدن بحثا "المستجدات الخطيرة في غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع".

وشدد ملك الأردن على "ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين في مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير".

بدوره، أشاد بايدن بجهود الأردن الاستثنائية في تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وفق البيان ذاته.

وبحث الزعيمان التطورات في الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الفلسطينية، إذ دعا الملك الأردني إلى "ضرورة وقف جميع الخطوات (الإسرائيلية) أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وجدد عاهل الأردن تأكيد "أهمية دور الولايات المتحدة في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وفيما شدد بايدن على "استمرار بلاده في دعم الأردن كشريك أساسي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان ذاته.