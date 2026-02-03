قبيل استئناف المفاوضات: تصعيد بالهجمات الروسية وأوكرانيا تهدد بتعديلات على التفاوض

جدّدت روسيا قصف منشآت طاقة في أوكرانيا بعد وقف مؤقت لدعوة أميركيّة، استخدمت فيه 450 مسيّرة، و 70 صاروخًا باليستيًّا. أدّى الهجوم إلى إصابات بشريّة، وأضرار لمئات آلاف الأسر في أجواء شديدة البرودة.

جدّدت روسيا قصف منشآت الطاقة الأوكرانية، في أقوى هجوم لها على أوكرانيا منذ بداية العام الجاري. وأسفر الهجوم عن تسع إصابات على الأقل، وترك مئات آلاف الأسر بلا تدفئة في درجات حرارة تحت (20-) مئويّة، يومًا قبل استئناف محادثات السلام في أبو ظبي.

استُهدفت العاصمة كييف، وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، بقصف جوي. وقال وزير الطاقة، دينيس شميهال إنّه شمل ثماني مناطق، وجاء بعد وقف مؤقت وقصير للهجمات على منشآت الطاقة. وبيّن حاكم منطقة خاركيف، أنّ نحو 60% من السكان انقطعت عنهم الكهرباء جرّاء القصف.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين، أطلقت روسيا 450 طائرة مسيرة، وأكثر من 70 صاروخًا، أُصيب إثرها ما لا يقل عن تسعة أشخاص في الهجمات التي استهدفت مباني سكنية، وبنية تحتية للطاقة. وأدت إلى قطع الكهرباء، والتدفئة في كثير من المناطق التي تقل فيها درجات الحرارة عن 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على "تليغرام"، أنّ "استغلال أبرد أيام الشتاء لترويع الناس أكثر أهمية لروسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية"، متّهمًا موسكو باختيار "الإرهاب والتصعيد".

وقال إنّ تعديلًا سيطرأ على عمل فريق التفاوض الأوكراني بعد الهجوم الروسي، وأضاف أنّه "كان هجومًا متعمدًا على البنية التحتية للطاقة، شمل عددًا قياسيًّا من الصواريخ الباليستية".

وتابع قائلًا "استغل الجيش الروسي اقتراح الولايات المتحدة بوقف الضربات لفترة وجيزة، ليس لدعم الدبلوماسية، بل لتخزين الصواريخ، والانتظار حتى أشدّ أيام العام برودة، عندما تنخفض درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من أوكرانيا إلى ما دون 20- درجة مئوية".

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بتجاهل جهود السلام الأميركية الجارية، وقال إنّ كييف ستتواصل مع المسؤولين الأميركيين؛ لبحث التداعيات التي ستترتب على روسيا عقب الهجوم.

ولم تسفر الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية في أواخر كانون الثاني/ يناير عن أي تقدم بشأن مسألة الأراضي بالغة الأهمية، إذ تطالب موسكو كييف بالتنازل عن المزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف.

وتجري المحادثات تحت ضغوط من الولايات المتحدة على أوكرانيا للموافقة على اتفاق سلام، في حين يبدو أنّ الهجمات الروسية على نظام الطاقة الأوكراني تهدف إلى استغلال البرودة الشديدة، لإجبارها على الاستسلام، في واحد من أبرد فصول الشتاء منذ سنوات.

ويُذكر أنّ روسيا وأوكرانيا اتفقتا، الأسبوع الماضي، على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، لكنهما اختلفتا على الإطار الزمني للوقف المؤقت.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أنّهما ناقشا إمدادات سريعة للدفاع الجوي، ومنح تراخيص إنتاج الأسلحة الأميركية في أوروبا، دون التطرق إلى وجود تقدم في تلك المناقشات.

وأكد الأمين العام لـ"ناتو"، بأنّ الضربات الروسية لا تدلّ على أنّ موسكو جديّة بشأن السلام، وقال، في خطاب أمام البرلمان الأوكراني، إنّ "محادثات مباشرة جارية حاليًّا، وهذا تقدّم مهم. الهجمات الروسية كتلك التي وقعت الليلة الماضية لا تدلّ على الجديّة بشأن السلام".

وحثّ روته بلدان حلف "ناتو" على التحرّك؛ لتزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي، التي تحتاج إليها في وقت تحاول جاهدة التصدي للقصف الروسي.

وشدد على أنّ "الانتباه لم يُصرف" عن دعم كييف، رغم الأزمة حيال المطالبات الأميركية بغرينلاند.

وأفاد روته بأنّ أعضاء "ناتو" الأوروبيين على استعداد لتقديم ضمانات قوية، ونشر القوات في أوكرانيا لضمان صمود أي وقف لإطلاق النار.

وقال إنّ "الضمانات الأمنية صلبة، وهذا أمر حيوي؛ إذ نعرف بأنّ التوصل إلى اتفاق يضع حدًّا لهذه الحرب الفظيعة، سيستوجب اتخاذ قرارات صعبة".

وأضاف أنّه "يجب أن تكون أوكرانيا واثقة تمامًا من أنّها بمنأى عن تكرار التضحيات التي قمتم بتقديمها، والأرواح التي خسرتموها، والدمار الذي تحملتموه".