تحطم طائرة إف-16 تركية غرب البلاد ومقتل قائدها

يذكر أن تركيا وحوادث عالمية شهدت تحطم طائرات إف-16 مؤخرا، منها حادث في تايوان بالبحر وأخرى في بولندا خلال عرض جوي، بالإضافة إلى تحطم طائرة شحن سي-130 التركية في نوفمبر الماضي.

تحطمت، صباح الأربعاء، طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية التركية في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن وزارة الدفاع التركية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأقلعت الطائرة في الساعة 00:56 بالتوقيت المحلي (21:56 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة في محافظة باليكسير، قبل أن يفقد الاتصال بها، وعثر لاحقا على حطامها في نفس المحافظة. وأوضحت الوزارة أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقال والي محافظة باليكسير، إسماعيل أوستا أوغلو، في تدوينة على منصة "إكس": "استشهد أحد طيارينا. أدعو الله أن يرحم شهيدنا، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرته. نسأل الله أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان".

ووصل أوستا أوغلو إلى موقع الحادث في منطقة نايبلي على الطريق الدولي الذي يربط بين ولايتي إزمير وإسطنبول.

وبعد تلقيه معلومات من مسؤولين في المنطقة عن الحادث، صرح أوستا أوغلو للأناضول قائلاًبأن طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقيادة قاعدة باليكسير الجوية التاسعة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأردف: "نحن الآن في موقع الحادث بمنطقة نايبلي على طريق إزمير-إسطنبول السريع. طائرة من طراز "إف-16" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها".

ويذكر أن الجيش التركي شهد حادثا مماثلا في نوفمبر الماضي، عندما تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز سي-130 في جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم عشرين شخصا.

وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من حوادث طائرات إف-16 الأميركية الصنع حول العالم، إذ عثر في يناير الماضي على الصندوق الأسود لإحدى هذه الطائرات بعد تحطمها في البحر خلال مهمة روتينية في تايوان، كما لقي قائدها مصرعه بعد قفزه بالمظلة في عرض البحر.

وفي بولندا، تحطمت طائرة أخرى في أغسطس الماضي أثناء الاستعداد لعرض جوي، ما أسفر عن وفاة قائدها.