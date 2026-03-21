هجوم على منشأة نطنز النووية وإيران تطلق صواريخ إلى منطقة تل أبيب

شنّت إسرائيل هجمات على طهران، فيما واصلت إيران إطلاق صواريخ نحو تل أبيب، وأطلقت صاروخين نحو قاعدة دييغو غارسيا دون إصابة. واشنطن منحت إعفاء نفطيا مؤقتا، ودول عدة دعت لوقف عرقلة الملاحة بمضيق هرمز.

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن هجوما استهدف منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، صباح السبت، ونقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مصادر، أن الهجوم أميركيّ، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ هجمات في العاصمة الإيرانيّة طهران، وواصلت إيران إطلاق دفعات من الصواريخ صوب البلاد، بما في ذلك منطقة تل أبيب.

وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما على منشأة نطنز النووية. وقالت في بيان إنه "إثر الهجمات الإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب على بلادنا، تم هذا الصباح، استهداف مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم".

وأضافت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب لمواد مشعة" في المنطقة الواقعة بوسط إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتا من العقوبات للسماح ببيع وتداول النفط الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة حاليا على متن ناقلات عالقة في عرض البحر. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن قرار الإعفاء المؤقت من العقوبات يبدأ منذ 20 آذار/ مارس الجاري ويمتد لـ30 يوما، مضيفا أنه من خلال فتح هذا الإمداد الحالي للعالم مؤقتا، ستجلب الولايات المتحدة بسرعة ما يقارب 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

ودعت 20 دولة، إيران، إلى الوقف الفوري لـ"عرقلة الملاحة" في مضيق هرمز، معربة عن استعدادها للمساهمة في تأمينه عبر الأمم المتحدة. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البحرين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا. بالإضافة إلى إستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية، السبت.

وأطلقت إيران صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي. وفق ما نقلت "صحيفة وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين.

وذكر التقرير أن ايا من الصاروخين لم يصب الهدف الذي يبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، إلا أن عملية الإطلاق تكشف عن امتلاك طهران صواريخ ذات مدى أطول مما كان يعتقد سابقا،

تغطية خاصة ومتواصلة: