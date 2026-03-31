دول ومؤسسات تنتقد إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قوبل إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بموجة تنديد دولية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون أوروبيون وأمميون الخطوة تمييزية وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان، محذرين من تداعياتها القانونية والأخلاقية، ومطالبين بوقفها، في ظل اعتبارها مخالِفة للمعايير الدولية وسيادة القانون.

إحدى الوقفات الاحتجاجية في الضفة الغربية المحتلة ضد إقرار قانون إعدام الأسرى (الأناضول)

انتقدت دول ومؤسسات أوروبية ودولية، اليوم الثلاثاء، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، فيما نظّمت مؤسسات وطنية فلسطينية وقفات احتجاجية شارك بها المئات في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجًا على إقرار القانون.

وأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، فيليب لازاريني، عن صدمته الشديدة إزاء قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست، معتبرًا أنّه تمييزي للغاية لأنّه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان.

ووصف لازاريني القانون بالمهين، معربًا عن أمله أن ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

كما أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، عن رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست.

وعبّر في بيان صادر عن مجلس أوروبا، عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك بالرغم من الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة.

وأضاف "من غير المقبول في دولة تُحكم بسيادة القانون تطبيق عقوبة إعدام تحمل صبغة تمييزية".

وشدّد على معارضته لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، مؤكدًا أنّها لا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الإنسان.

وأفادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، بأنّ قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست يعرّض وضع "المراقب" الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ"خطر شديد".

ووصفت رئيسة الجمعية، بترا باير، هذا القانون بأنّه "تراجع خطير"، مشيرة إلى أنّ إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا.

كما أعربت عن أملها أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون، الذي يُعدّ انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وصرّحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، بأنّها تعارض "عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، وذلك في كلمة ألقتها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العمال، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد".

أما وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، فقالت إنّ قانون عقوبة الإعدام الذي أقرّه الكنيست يمثّل تمييزًا صارخًا ضد الفلسطينيين.

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، أنّه "يجب محاسبة الجميع على الأعمال الإرهابية بالتساوي، وعقوبة الإعدام ليست هي الحل".

تأتي هذه الانتقادات بعدما صدّق الكنيست، أمس الإثنين، على مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، إذ يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا من قِبَل حُراس تعيّنهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

فيما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

مئات الفلسطينيين ينددون بقانون إعدام الأسرى في وقفات احتجاجية بالضفة الغربية المحتلة

شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفات احتجاجية نُظّمت في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، وذلك تنديدًا بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاءت هذه الوقفات التي نظمت مدن في أبرزها رام الله، وطوباس ونابلس وجنين والخليل، بدعوة من مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

