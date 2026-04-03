موجز أنباء العالم الجمعة: إيران تصعد هجماتها على إسرائيل وواشنطن تتحداها بإعادة فتح مضيق هرمز

شنّت إيران هجمات صاروخية متتالية على إسرائيل، فيما هدّد ترامب بتصعيد الحرب وضرب بنى تحتية في إيران، في وقت تتواصل التوترات الدولية حول مضيق هرمز ومخاطر اتساع الصراع.

شنّت إيران، الجمعة، هجمات صاروخية جديدة وعلى دفعات عديدة ومتتالية على إسرائيل، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب على الجمهورية الإسلامية عبر ضرب الجسور ومحطات الطاقة فيها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولفت لاحقا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز "بقليل من الوقت الإضافي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة حربية أميركية من طراز (F-35) صباح الجمعة، وتحدثت تقارير عن احتمالية كبيرة لأسر طيارها، فيما أقر مسؤولون أميركيون بذلك وأعلنوا أن الجيش أطلق عملية بحث وإنقاذ عن طاقمها قبل وصول إيران إلى ناجين؛ قبل الإعلان لاحقا عن إنقاذ أحد الطيارين وهو على قيد الحياة.

وطلب البيت الأبيض موازنة دفاعية قدرها 1,5 تريليون دولار في خضم الحرب على إيران.

جاء ذلك فيما أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقررا، الجمعة، على مشروع قرار قدمته البحرين يجيز استخدام القوة "الدفاعية" لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. والسبب المذكور هو أن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة عطلة رسمية، وفقا لمصادر دبلوماسية، رغم أن هذه الحقيقة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت.

وفي وقت سابق، حذّرت إيران مجلس الأمن الدولي من القيام بأي "خطوة استفزازية".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنّ الجيش دمّر 70% من قدرات إيران على إنتاج الصلب، وذلك غداة إعلان أكبر مصنعين في الجمهورية الإسلامية وقف عملياتهما عقب ضربات إسرائيلية-أميركية.

ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع "عدة هجمات على قطاع الصحة" في إيران خلال الأيام القليلة الماضية وأسفرت عن إصابة معهد باستور في العاصمة طهران بأضرار جراء غارة جوية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، إن على إيران إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب من خلال عرض تقييد برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات.

لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم قصف جسرين في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، مدعيا أن حزب الله يستخدمهما لأغراض "إرهابية".

كما أفاد بأنه ضرب أكثر من 3500 هدف في أنحاء لبنان خلال شهر منذ بدء المعارك مع الحزب المدعوم من إيران.

الإمارات

أعلنت السلطات الإماراتية مقتل شخص وإصابة أربعة، مع تسجيل أضرار "جسيمة"، بعد ساعات من سقوط شظايا اعتراض في منشآت حبشان للغاز في أبو ظبي، والتي تديرها مجموعة "أدنوك" الوطنية.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي "أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من الجنسية المصرية خلال إخلاء الموقع، كما أصيب أربعة أشخاص بإصابات بسيطة، اثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية المصرية. كما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت، ولا تزال أعمال التقييم جارية".

وأضاف المكتب "تؤكد الجهات المختصة أن حريقين اندلعا في الموقع، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".

كما أُلغيت جميع القداديس في دبي على خلفية الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وفق ما أعلنت كنيستان كاثوليكيتان في دولة الإمارات على موقعَيهما الإلكترونيَّين، مع اقتراب عيد الفصح.

الكويت

تعرضت محطة لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه في الكويت لأضرار جراء هجوم إيراني، بحسب ما أفادت وزارة الكهرباء والماء في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية عملت على التصدي لصواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضي البلاد.

مضيق هرمز

عبرت سفينة حاويات تابعة لمجموعة "سي أم ايه سي جي أم" (CMA CGM) الفرنسية مضيق هرمز تمهيدا لمغادرة الخليج، معلنة عبر إشارة التتبع أنها "مملوكة فرنسيا"، بحسب ما أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتعقّب حركة الملاحة البحرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده يمكن أن تساعد في فتح مضيق هرمز الذي أدى إغلاقه من جانب إيران إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن الحرب دفعت أسعار السلع الغذائية إلى الارتفاع بسبب الزيادة في تكاليف الطاقة والأسمدة.

الصين

دعت الصين إلى حماية حقوق الفلسطينيين بعدما أقرت إسرائيل قانونا يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

السودان

دانت منظمة "أطباء بلا حدود" هجوما بطائرة مسيرة على مستشفى في السودان، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، ونسبته إلى قوات "الدعم السريع".

وحذّر خبراء من الأمم المتحدة في بيان من أن جنوب السودان سيواجه أزمة كارثية إذا لم يتوقف القتال في البلاد.

كوبا

أعلنت الحكومة الكوبية أنها أصدرت عفوا عن 2010 سجناء كبادرة "إنسانية" لمناسبة عيد الفصح، بعدما تعهدت سابقا الإفراج عن العشرات وسط ضغوط أميركية متزايدة عليها.

أميركا

أوعز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على أدوية معيّنة وإعادة هيكلة الرسوم على المعادن، مؤكدا تمسكه بتوجهه التجاري بعد عام من إشعال حروب تجارية مع معظم شركاء واشنطن.

الحرب الروسية - الأوكرانية

تعرّضت أوكرانيا لهجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيّرات، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وانقطاع في التيار الكهربائي، بحسب ما أفاد مسؤولون وسلطات محلية.

روسيا

أصيب 22 شخصا على الأقل بجروح عندما خرج قطار عن سكته في منطقة أوليانوفسك الروسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، مؤكدة عدم سقوط قتلى في الحادث.

باكستان

قُتل طفلان وثلاث نساء على الأقل بهجوم انتحاري عند منزل في شمال غرب باكستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

ألمانيا

فجّر شاب يبلغ 20 عاما مسلحا بسكّينَين عبوات نارية في قطار سريع في ألمانيا قبل أن يتمكن الركاب من السيطرة عليه وتوقيفه، بحسب ما أعلنت الشرطة.

أميركا/ المجر

يزور نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس المجر في الفترة الممتدة من 7 إلى 8 نيسان/ أبريل للقاء رئيس الوزراء فيكتور أوربان، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستحدد مصير رئيس الوزراء القومي.

بورما

انتخب البرلمان البورمي قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ رئيسا، بحسب ما أظهر تعداد للأصوات، ما يتيح له المحافظة على الحكم بغطاء مدني بعد خمس سنوات على استيلائه على السلطة.