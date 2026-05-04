النفط يرتفع 5% بعد أنباء عن قصف سفينة حربية أميركية متجهة إلى هرمز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 5%، اليوم الإثنين، بعد أن أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأنّ صاروخين أصابا سفينة حربية أميركية في ​مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من طول أمد الاضطرابات في الممر الحيوي ‌لنقل النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 5.52 دولار أو 5.1 بالمئة إلى 113.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.10 دولار أو خمسة بالمئة إلى 107.04 دولار للبرميل، بعد أن تراجع ​3.13 دولار يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الإثنين، عن مصادر محلية القول إنّ ​سفينة حربية أميركية كانت تنوي عبور المضيق، أُجبرت على العودة بعد تجاهلها ⁠تحذير إيران، مضيفة أنّ صاروخين أصاباها في أثناء إبحارها بالقرب من جاسك.

وقالت البحرية الإيرانية ​أيضًا، إنّها منعت دخول سفن حربية أميركية إلى منطقة مضيق هرمز.

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير نفيه أن تكون سفينة أميركية قد أصيبت.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بالفعل خلال الجلسة، بسبب ​الاضطراب المستمر في تدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

وقال المحلّل في "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو، "سيظل مسار ​الأسعار مائلًا نحو الارتفاع ما دام التدفق عبر المضيق مقيدًا".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّ واشنطن ستبدأ ‌جهودًا ⁠لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز، ولكنّ أسعار النفط ظلت فوق 100 دولار للبرميل في ظلّ عدم وجود اتفاق سلام يلوح في الأفق، واستمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وردًّا على تصريح ترامب، حذّر الجيش الإيراني القوات الأميركية اليوم الإثنين من دخول المضيق، مضيفًا ​أنّ قواته سترد بقوة ​على أي تهديد.

وفي غضون ⁠ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، إنّ ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوفات مجهولة المصدر على بعد 78 ميلًا بحريًّا شمالي ​الفجيرة في الإمارات.