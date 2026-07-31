الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أميركية في الكويت بمسيّرات

أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة "أحمد الجابر" الأميركية بالكويت بمسيرات، ردا على قصف أميركي لجزيرة قشم أسفر عن قتلى، وسط تصاعد الحرب واستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز الاستراتيجي أمام شحنات النفط العالمية.

أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، أنه شنّ غارات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت، وذلك بعد استئناف القتال عقب هدنة قصيرة في الحرب بين طهران وواشنطن.

وذكر الجيش في بيان، أنه استهدف "حظائر طائرات مقاتلة وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومستودعات معدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".

ولم يصدر أي تعليق فوري من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وأضاف الجيش الإيراني أن هذه الغارات جاءت "ردا على العدوان الأخير الذي شنّه الجيش الأميركي الإرهابي على بلادنا، وهجومه الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم".

وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا في غارات أميركية على جزيرة قشم في مضيق هرمز، الممر المائي الإستراتيجي الذي كان يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط العالمية، وقد أغلقته إيران فعليا منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وشنّت الولايات المتحدة غارات متكررة على المحافظات الساحلية الجنوبية لإيران في محاولة منها لإضعاف سيطرة طهران على الممر المائي.

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