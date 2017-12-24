تخصيص 1.45 مليار شيكل لذوي الاحتياجات الخاصة

صادقت الحكومة خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 1.45 مليار شيكل لرفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداءً من الشهر القادم، ولا زال القرار بحاجة لموافقة لجنة المالية في الكنيست من أجل طرحه على الهيئة العامة للتصويت.

وجاءت هذه المصادقة بعد أن نظم ذوو الاحتياجات الخاصة احتجاجات في مختلف المناطق، تظاهروا خلالها ضد سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة ضدهم، ووصلت الاحتجاجات حد إغلاق الشوارع الرئيسية في البلاد.

وتسعى الحكومة للحصول على موافقة سريعة من اللجنة المالية، ليتمكن وزير المالية، موشيه كحلون، من طرح القرار على الهيئة العامة للكنيست يوم غد الإثنين للمصادقة علبه بالقراءة الأولى، في ظل تهديد ذوي الاحتياجات الخاصة بالعودة إلى الشوارع في حال لم تصادق الكنيست على هذا القرار حتى موعد أقاصه نهاية عام 2017، أي بعد أسبوع واحد من اليوم.

ويعتبر هذا المبلغ هو القسم الأول من اتفاق تم بين الحكومة وممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، وبموجبه يبدأ التأمين الوطني برفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة الشهر القادم، على أن تتم الموافقة على الاتفاق بالكامل والمبلغ المنصوص عليه فيه خلال الشهر القريب مع التصويت على ميزانية 2019.

وسيتم تثبيت هذه المخصصات عن طريق قانون من المتوقع أن يصادق عليه اليوم في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ويحمل بعض الإضافات غير الواردة في الاتفاق السابق، مثل تخصيص 75 ألف شيكل للعجائز من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تخصيص 50 مليون شيكل لذوي الاحتياجات الخاصة الكفيفين.