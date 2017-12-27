جيش الاحتلال لـ"الكابينيت": لا نستبعد المواجهة العسكرية مع غزة

حذر قادة الجيش الإسرائيلي، المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، من خطورة تدهور الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، ومن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وحسب القانة الثانية الإسرائيلية، فقد جاءت التحذيرات خلال جلسة "الكابينيت" مطلع الأسبوع، حيث قدم قادة الجيش ورقة تقييمات لوزراء الحكومة في المجلس الوزراء المصغر، وذكرت تقييمات الجيش بأن الأوضاع في غزة على حافة الانفجار والتدهور وهي تشبه ظروف والأوضاع ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014.

وخلال الاجتماع استعرض قادة الجيش الأوضاع الميدانية والتقديرات والسيناريوهات المحتملة، وأعربوا عن تقديرهم للوضع المقلق، قائلين إن "تراكم الأحداث الأخيرة يذكرنا جدا بالوقائع التي وقعت قبل الحرب الأخيرة على غزة".

وحسب مسؤولون عسكريون، فإن الوضع في قطاع غزة متقلب بشكل خاص، حتى وإن كانت حماس غير معنية بالحرب، فإن أحداثا مختلفة يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

وأضاف التقرير "يستند تقييم هذا الوضع إلى الجمع بين الحالة الإنسانية المتفاقمة، وعدم دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة وخيبة أمل الجمهور بشأن تعثر المصالحة إلى جانب تطورات قضية القدس".

وادعى التقرير أن "حماس تشعر بالإحباط بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بتحييد الأنفاق ومعاقبتها على إطلاق النار على الجماعات الصغيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق جولة أخرى قريبا".

وهناك عامل آخر كما نقلت القناة الثانية الاسرائيلية وهو خيبة أمل الجمهور في غزة، التي توقعت انجاز اتفاق مصالحة بين حماس والسلطة، بالإضافة إلى توقف تدفق الأموال من قطر.

وأثناء المناقشة، طرح الوزراء الاسرائيليون حلولا ممكنة لمنع التصعيد، بما في ذلك السماح لخروج العمال من غزة للعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع إلا أن الشاباك عارض هذه الخطة وسيقوم بصياغة مخطط وتقديمه إلى مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع.