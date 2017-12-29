اليونيسكو: تبلغنا رسميا بانسحاب إسرائيل من المنظمة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، اليوم الجمعة، تسلمها، رسميا، الإخطار الإسرائيلي بالانسحاب من المنظمة.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن أودري أزولاي قولها "بصفتي مديرة عامة لليونيسكو تسلمت اليوم الاشعار الرسمي من الحكومة الإسرائيلية المتعلق بانسحاب إسرائيل من المنظمة اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2018".

يذكر أن الفرنسية، أزولاي، انتخبت مديرة عامة للمنظمة في 13 تشرين الأول/اكتوبر وتسلمت منصبها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعيد إعلان الولايات المتحدة في 12 تشرين الاول/أكتوبر انسحابها من اليونيسكو، على إثر رفض المنظمة الدولية التدخلات الأميركية وضغوطاتها لصالح تمكين الموقف الإسرائيلي في قرارات المنظمة، أعلنت إسرائيل بدورها عن نيتها الانسحاب من المنظمة، متهمة إياها بالانحياز للفلسطينيين، ووصفتها بأنها "مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلا من الحفاظ عليه"، على حد زعمها.

وقد انضمت فلسطين إلى المنظمة الأممية في العام 2011.

ويدخل الانسحاب الإسرائيلي والأميركي من المنظمة حيز التنفيذ آواخر 2018، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في المنظمة بخصوص آليات الانسحاب.