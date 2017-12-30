ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إيران بتزويد فصائل فلسطينية بقذائف صاروخية لقصف إسرائيل، في إشارة إلى القذائف التي أطلقت من قطاع غزة لاتجاه إسرائيل يوم أمس الجمعة.

وقال ليبرمان إن "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية أمر خطير جدًا"، وزعم أن هذه القذائف تم تهريبها إلى القطاع من سيناء عبر الأنفاق. وتابع "تمكنا من ردع حماس وهم غير معنيين بمواجهة عسكرية، المشكلة أن حماس فقد قدرته على ردع مجموعات سلفية متطرفة مدعومة من إيران، هذه المجموعات تتلقى الدعم المادي والأيديولوجي من فصائل جهادية حول العالم ومن إيران".

وزعم ليبرمان أن هذه المجموعات "معنية لجرنا لمواجهة عسكرية وحرب شاملة في قطاع غزة بعد أن فقدت حماس قوة الردع لمثل هذه المجموعات".

وتابع ليبرمان "علينا أن لا ننجر لتحقيق أهدافهم وأن لا نتصرف وفقًا لما تريده هذه المجموعات، ورأيت كذلك عددًا من أعضاء المعارضة ينضمون للسلفيين ويحاولون جرنا لحرب في قطاع غزة، في هذه الأثناء نحن نفعل ما يجب علينا فعله".

واعتبر ليبرمان أنه "في الوقت الحالي هناك انقسام فلسطيني عميق، المصالحة لم تتم والحكومة في رام الله لم تحول رواتب موظفي غزة ولا أموال الكهرباء، الواقع معقد، نحن نتابع الأمور بمسؤولية ونقوم بما يتوجب علينا بشكل صحيح".

وزعم ليبرمان أن "وظيفتنا هي منع التصعيد، نحن لا نواجه غزة والجنوب فقط، هناك إيران ومشاكل على كل الحدود، في الشمال مع لبنان وسورية التي تدعمهما إيران، إيران تقف خلف كل هذا وموجودة كل مكان، في سيناء والعراق واليمن".