الأجهزة الأمنية توصي السياسيين الإسرائيليين التزام الصمت حول إيران

أوصى الخبراء والمختصون في الشأن الإيراني في أجهزة الأمن الإسرائيلية، المستوى السياسي بعدم التصريح والتزام الصمت بكل ما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات في المدن الإيرانية، واعتبروا أن هذا التصرف هو أفضل ما يخدم المصالح الإسرائيلية.

واعتبر محللون أمنيون أن المتظاهرين في إيران لن يقبلوا بوصمهم بالمدعومين من أميركا وإسرائيل، ولذلك قد يتنصلون علنًا من هذه التصريحات ومن المحتمل أن يعلقوا احتجاجاتهم بسبب تصريحات إسرائيل والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قد تعتبر تدخلًا في الشأن الداخلي الإيراني.

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هريئيل، خلال برنامج "قبل الأخبار" على القناة الإسرائيلية الثانية إن "على المستوى السياسي الإسرائيلي التزام الصمت وعدم التصريح حول الاحتجاجات الإيرانية، في حال أرادوا لها التواصل واحتمال تغيير النظام هناك".

واعتبر هريئيل أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بالتغريد حول الاحتجاجات، وفي حال انجر الساسة الإسرائيليون المهمون خلفه فسيعطي هذا فرصة للنظام الإيراني لوصف الاحتجاجات بالمخطط الصهيوأميركي وقمعها بالقوة".

ووافق محلل الشؤون العربية في موقع "واللا"، آفي يسخاروف، قول هريئيل في البرنامج، وذكر أن الإيرانيين في حال اقتنعوا بأن في الأمر تدخل خارجي، خاصة أميركي وإسرائيلي، فسيتوحدون مع النظام لصد التدخل الخارجي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إن عشرة أشخاص قتلوا في احتجاجات بالشوارع، أمس الأحد، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات إلى 14 فيما اعتقل المئات.

وأضاف التلفزيون دون أن يقدم تفاصيل "قتل نحو عشرة أشخاص في المجمل في عدد من المدن للأسف خلال أحداث الليلة الماضية". وعرض التلفزيون لقطات لأضرار ناجمة عن المظاهرات المناهضة للحكومة.