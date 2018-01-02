آيزنكوت: لا يوجد في الجيش من لا ينفذ أوامر لأسباب سياسية

نفى قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أن يكون في جيش الاحتلال من يرفض لأسباب سياسية تنفيذ أي أمر تصدره الحكومة.

وقال: "أنا في الخدمة 40 سنة، ولا أعتقد أن هناك حتى ضابط واحد على استعداد لرفض الامتثال للأوامر على خلفية سياسية".

ويأتي نفي أيزنكوت هذا "ردا" على تصريحات كانت قد صدرت، مؤخرا، عن وزير الأمن الأسبق، إيهود براك، قال فيها إن "أجندة الدولة الواحدة"، على حد تعبيره، التي تدفع بها حكومة نتنياهو، "قد تؤدي إلى حالة يرفض فيها كبار ضباط الجيش ورجال "الشاباك" تنفيذ أوامر عسكرية تصدر إليهم".

في حينه، ربطت وسائل الإعلام الإسرائيلية بين لقاء جمع آيزنكوت وباراك، وبين تصريحات الأخير التي حذر فيه من الوصول إلى ما وصفه بـ "حالة من رفض تنفيذ الأوامر العسكرية من قبل الجنود".

وأضاف آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له ضمن فعالية إحياء ذكرى رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، أمنون ليبكين شاحاك، في المركز المتعدد المجالات في هرتسليا، أنه " ندرك جيدا قواعد اللعبة، وأنه بالإمكان تبني وجهات نظر مختلفة، ولكن لا يوجد ضابط في الجيش يرفض تنفيذ الأوامر" لأسباب سياسية.