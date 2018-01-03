الجيش الإسرائيلي: قذائف الهاون أطلقتها الجهاد الإسلامي

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حركة الجهاد الإسلامي هي التي أطلقت قذائف هاون، يوم الجمعة الماضي، من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الأربعاء، إن الجيش استكمل التحقيق في حادثة إطلاق النار، وتبين أن الحديث عن قذائف هاون "صناعة إيرانية بمواصفات جيدة" مماثلة لتلك التي أطلقت في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر، من قبل حركة الجهاد الإسلامي باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن تزامن إطلاق النار مع يوم ميلاد الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة والمجهول المصير، أورون شاؤول، دفع الجيش للاعتقاد أن الحديث عن إطلاق نار نفذته حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت قد أطلقت ثلاث قذائف هاون، الجمعة الماضي، تم اعتراض اثنتين منها بواسطة "القبة الحديدية"، في حين سقطت الثالثة في داخل مستوطنة، وتسببت بأضرار لمبنى، دون وقوع إصابات.

وادعى الجيش إن إطلاق القذائف يأتي استمرارا لرد الجهاد الإسلامي على تدمير النفق الهجومي قبل نحو شهرين.

وبحسب الصحيفة فإن "الجيش يعتقد أن إطلاق القذائف يشير إلى عدم تحكم حركة حماس بالجهاد الإسلامي".