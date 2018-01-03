سقوط قذيفة هاون في "المجلس الإقليمي أشكول"

سقطت قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي أشكول".

وجاء أن الصاروخ انفجر قرب السياج الحدودي، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. كما علم أن صافرات الإنذار لم تنطلق قبل سقوط القذيفة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن قوات الجيش التي عملت على تمشيط المنطقة عثرت على مكان سقوط القذيفة.

ويأتي سقوط هذه القذيفة كاستمرار لسلسلة من عمليات مماثلة نفذت منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وكان قد سقط صاروخ الإثنين الماضي في منطقة مفتوحة قرب "المجلس الإقليمي أشكول"، دون وقوع أضرار أو إصابات.

ويوم الجمعة الماضي أطلقت عدة قذائف هاون من شمالي القطاع، نسبت إلى حركة الجهاد الإسلامي، وادعى جيش الاحتلال أنها من صناعة إيرانية.