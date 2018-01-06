نتنياهو يبحث مع قادة أوروبيين الأحداث بإيران

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع عدد من قادة الدول الأوروبية، الأحداث الأخيرة في إيران، بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو مساء السبت.

وأجرى نتنياهو، اتصالات هاتفية مع العديد من قادة الدول الأوروبية، بحث خلالها الأحداث الأخيرة التي تشهدها إيران، وشملت الاتصالات والمباحثات التي أجراها كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي، والرئيس الروماني كلاوس جوهانيس.

ولم يستعرض بيان مكتب نتنياهو أي تفاصيل إضافية حول ما جرى خلال المباحثات.

والأسبوع الماضي، أشاد نتنياهو، في تصريحات له، بالمحتجين في إيران، ونفى في الوقت نفسه صحة اتهامات إيرانية لإسرائيل بالوقوف خلف الاحتجاجات.

إلى ذلك، قالت وثيقة سرية صادرة عن مركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أحد أجهزة التقديرات الاستخبارية في إسرائيل، إن موجة الاحتجاجات والمظاهرات الإيرانية أضعفت النظام في طهران ويمكنها أن تهدد استقراره.

كما أوصى الخبراء والمختصون في الشأن الإيراني في أجهزة الأمن الإسرائيلية، المستوى السياسي بعدم التصريح والتزام الصمت بكل ما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات في المدن الإيرانية، واعتبروا أن هذا التصرف هو أفضل ما يخدم المصالح الإسرائيلية.

ومنذ 28 كانون أول/ديسمبر الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، والعاصمة الدينية "قم"، مخلّفة 24 قتيلًا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.