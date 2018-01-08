القسام لعائلة غولدن: حكومتكم تخفي الحقيقة والحل

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عصر اليوم الإثنين، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى والدة الجندي الأسير بغزة هدار غولدن.

وقالت الكتائب في التغريدة التي نشترها باللغة العبرية: "لينا غولدين.. إذا كنت تريدين أن تري ابنك، انتقلي إلى حكومتكم لأنها تخفي الحقيقة والحل. حكومتك تكذب".

وقالت والدة غولدن صباح اليوم، "إن رفض حماس إعادة جثة هدار لدفنها، "حرام وجريمة في "الإسلام".

وتتهم الحكومة الإسرائيلية، كتائب القسام، باحتجاز جثة هدار غولدن، وتقول إنه قد قتل في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين، شرقي مدينة رفح في الأول من آب/ أغسطس الماضي خلال عدوان عام 2014 على قطاع غزة.

وقبل أيام نصبت كتائب القسام، في مفترق السرايا وسط مدينة غزة، لافتة إعلانات ضخمة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها أرون شاؤول.

ويظهر شاؤول في الصورة الضخمة المُعلّقة، واقفًا خلف بوابة من قضبان سجن حديدي.

وباللغتين العربية والعبرية، كتبت القسّام عبارة على الصورة، مفادها "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور... هذا الأسير لن يرى الحرية أبدًا". كما وضعت كتائب القسّام في زاوية اللافتة، صورة صغيرة تحمل رقم شاؤول في التجنيد "609206".

ونشرت القسام في 31 من كانون الثاني/ ديسمبر عام 2016، مقطعي فيديو، قالت إنهما يأتيان بذكرى ميلاد شاؤول.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أسر أورون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في تموز /يوليو 2014، فيما اختفت آثار هدار غولدين في الأول من آب/ أغسطس 2014 شرق مدينة رفح، وتقول إسرائيل أنهما قتلا.

وعرضت كتائب القسام صور أربعة إسرائيليين وهم 4 عسكريين، اثنين منهما هما الضابط غولدين، والجندي أورون وهما من أصول أجنبية، وأفراهام منغيستو من أصول أثيوبية، وهاشم السيد وهو عربي من النقب، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.