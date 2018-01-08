  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو لبينيت: تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 06:50

نتنياهو لبينيت: تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك
نتنياهو وبينيت (أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

تصاعدت حدة الخلاف بين "الليكود" و"البيت اليهودي"، أمس الأحد، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، إنه "هل تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك".

وبحسب ما كشفته القناة الإسرائيلية الإخبارية الثانية، كان نقاش قانون جامعة مستوطنة "أريئيل" السبب الرئيسي لتصعيد النقاش وتبادل الاتهامات وتوتير الأجواء، إذ قامت كتلة البيت اليهودي على أثره بوقف عملية التشريع بالكنيست من خلال استغلال وزيرة القضاء، أييلت شاكيد (البيت اليهودي) سلطتها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وبعد هذا القرار، قال نتنياهو لبينيت في اجتماع وزراء الائتلاف: "لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟ هذه القرارات تضرب الالتزام داخل الائتلاف"، ورد بينيت: "أنا أدير الكتلة الأكثر التزامًا في الائتلاف، نلتزم بكل عمليات التصويت، منذ شهر وأنتم تماطلون بقانون جامعة أريئيل"، وأجاب نتنياهو بغضب: "لا يمكن العمل هكذا، هذا تجاوز للحدود، تريد حل الحكومة؟ حسنًا لنفعل ذلك".

ورد بينيت قبل خروجه من الجلسة: "ليتكم في الليكود تتعاملون مع قانون جامعة أريئيل بجدية وتبذلون جهدًا كالذي بذلتموه بالقانون الفرنسي وقانون التوصيات".

وعقب حزب "الليكود" بالقول إن "قال رئيس الحكومة في جلسة وزراء الائتلاف بشكل واضح أنه يدعم قانون جامعة أريئيل وسيعمل على سنه، ما قيل للوزير بينيت كان ردًا على عناده الطفولي والفائض عن الحاجة على قرار اتخذ بالفعل".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بنيامين نتنياهو
#نفتالي بينيت
#جامعة أريئيل
#اظتلاف
#خلاف

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السلطات الإسرائيلية تحارب تعدد الزوجات: عقوبات على العائلات العربية
السلطات الإسرائيلية تحارب تعدد الزوجات: عقوبات على العائلات العربية

2018-01-08

تقديرات إسرائيلية: النظام رفض مطالب إيرانية بإنشاء قواعد بسورية
تقديرات إسرائيلية: النظام رفض مطالب إيرانية بإنشاء قواعد بسورية

2018-01-08

25 مرشحا يتنافسون على مقعدين للقضاة بالعليا
25 مرشحا يتنافسون على مقعدين للقضاة بالعليا

2018-01-08

الأكثر قراءة

تسريب الموقف المصري:

تسريب الموقف المصري: "القدس رام الله... مش هتفرق"

2018-01-07
ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

الشيخ صلاح يفند مزاعم لائحة الاتهام مع استئناف محاكمته

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07