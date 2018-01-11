  2. إسرائيليات
  3. أخبار

القسام تتهم والدة الجندي غولدن المتاجرة بمعاناة ابنها

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 14:03

القسام تتهم والدة الجندي غولدن المتاجرة بمعاناة ابنها
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، إن والدة الجندي الإسرائيلي الأسير لديها هدار غولدن" تتاجر بمعناة ابنها لترويجها أنه كان "لم يكن ضحية حرب إنما ضحية تهدئة إنسانية رعتها الأمم المتحدة".

وأظهر مقطع نشره الموقع الإلكتروني للقسام أن سمحا غولدن والدة الجندي هدار تتاجر بمعاناة ابنها، موردة حديثها في مجلس الأمن أن "ابنها لم يكن ضحية حرب إنما كان ضحية التهدئة الإنسانية التي رعتا الأمم المتحدة أثناء العدوان على غزة".

ووفقا لمقطع الفيديو، أنه "خلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يبدأ الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة 1 آب/أغسطس 2014 برعاية الأمم المتحدة".

القسام لعائلة غولدن: حكومتكم تخفي الحقيقة والحل
وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عصر اليوم الإثنين، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى والدة الجندي الأسير بغزة هدار غولدن.
 

وذكر القسام أن قوة راجلة من لواء "جفعاتي تسللت إلى داخل قطاع غزة الساعة الثالثة فجرًا بعمق 2 كم، وفي الساعة 7 والثلث تقدم الضابط هدار ضمن تشكيل عسكري في محاولة لأسر بعض المقاومين.

وأكد أنه في السابعة والنصف صباحا وقعت الوحدة في كمين أدى إلى مقتل بنياه ولئيل وفقدان هدار، فيما بدء العدوان الساعة التاسعة والنصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتعليقا على هذه الحقائق التي أوردها الفيديو، علق القسام بالقول: "عندما نتحدث عن عائلات تتاجر بمعاناة أبنائها. تكون عائلة سمحا جولدن مثال واضح على ذلك".

يشار إلى أنه خلال اليوم الـ 26 من الحرب عام 2014 الموافق 1-8-2014، توغلت قوات الاحتلال بعمق يزيد على كيلومترين شرق رفح فتصدى لها مقاومو القسام واشتبكوا معها وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى.

وأعلن جيش الاحتلال حينها فقده لأحد جنوده في العملية وهو هدار غولدن ملازم ثاني بلواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي، وشن بعدها مجزرة بشعة عرفت باسم "الجمعة السوداء" بمدينة رفح.

وقبل أيام قال الناطق باسم القسام على تويتر باللغة العبرية موجهًا تغريدة لوالدة غولدن ما نصه: "إذا أردت رؤية ابنك فعليك بالتوجه إلى حكومتك لأنها تخفي عنكم الحقائق وتعرف جيداً الحل، حكومتكم تكذب".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هدار غولدن
#جفعاتي
#حماس
#القسام
#صفقة تبادل

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شبهات احتيال وخيانة الأمانة بقسم الأمن بمكتب نتنياهو
شبهات احتيال وخيانة الأمانة بقسم الأمن بمكتب نتنياهو

2018-01-11

قمة مرتقبة بين نتنياهو وترامب في واشنطن بآذار
قمة مرتقبة بين نتنياهو وترامب في واشنطن بآذار

2018-01-11

درعي لا يعتزم تطبيق قانون "المصالح التجارية"
درعي لا يعتزم تطبيق قانون "المصالح التجارية"

2018-01-11

الأكثر قراءة

القسام تتوعد والاحتلال يستنفر قواته بعد عملية نابلس

القسام تتوعد والاحتلال يستنفر قواته بعد عملية نابلس

2018-01-10
مجدلاني: بن سلمان نقل إلينا مقترحات

مجدلاني: بن سلمان نقل إلينا مقترحات "صفقة القرن"

2018-01-10
تنسيق أمني:

تنسيق أمني: "قيادة الضفة" في حماس وعمليات أحبطت

2018-01-10
خلال جنازة المستوطن: دعوات للانتقام والاستيطان وقتل فلسطينيين أكثر

خلال جنازة المستوطن: دعوات للانتقام والاستيطان وقتل فلسطينيين أكثر

2018-01-10
سفير واشنطن في إسرائيل يهاجم السلطة الفلسطينية

سفير واشنطن في إسرائيل يهاجم السلطة الفلسطينية

2018-01-10