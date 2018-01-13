غالانت يهدد باغتيال السنوار

هدد وزير البناء الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم السبت، باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في حال بدأت كتائب القسام وفصائل المقاومة تصعيدا عسكريا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردت تصريحات غالانت، خلال ندوة "السبت الثقافي" التي أقيمت في مدينة الخضيرة بالساحل، قائلا إن "السنوار يعيش في الوقت الضائع، وما إذا تجرأ على التصعيد فسوف نزيله من اللعبة".

جاءت أقوال الوزير الإسرائيلي الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن "الكابينيت"، خلال تطرقه إلى الأوضاع في منطقة قطاع غزة، على ضوء التوتر الذي يسود الحدود وإطلاق الصواريخ المتقطع من قطاع غزة، والذي ترد عليه إسرائيل بقصف أهداف للمقاومة في القطاع.

وقال غالانت الذي يطمح لتولي وزارة الأمن في الحكومة المقبلة: "زعيم حماس يحيى السنوار يعيش في الوقت الضائع والأخير له، وإذا تجرأ على التصعيد ضدنا فسيدفع الثمن غاليا وسنزيله من هذه اللعبة ومن هذه الحياة".

وتطرق غالانت الذي يتولى وزارة البناء والإسكان حاليا وكان قائدا في الجيش سابقا، إلى عمليات إطلاق الصواريخ من غزة. داعيا إلى تشديد الضربات ضد حركة حماس بغزة لوقف الصواريخ. مشيدا بعودة الهدوء تدريجيا مرةً أخرى إلى غزة.