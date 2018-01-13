كحلون: سأبقى بالحكومة مهما كانت التوصيات بشأن نتنياهو

قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون إنه لن ينسحب من الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، حتى لو قدمت الشرطة توصيات بتقديم نتنياهو للمحكمة بشبهة ملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة.

وأكد كحلون للقناة الثانية الإسرائيلية، أنه لا يوجد لديه أي نوايا لتبكير موعد انتخابات الكنيست، وأنه لن يستقيل من الائتلاف حتى لو كانت هناك توصيات من قبل الشرطة ضد رئيس الحكومة، إلا أنه أوضح أنه بحال قدمت لوائح اتهام، فيتقعد أن نتنياهو سيستقيل من منصبه.

وأضاف "بحال قدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لوائح اتهام، بدون أدنى شك على نتنياهو الاستقالة من منصبه".

وشدد كحلون على أن افتراض البراءة حق يقف عند الجميع. وأضاف: "لننتظر حتى تصل توصيات الشرطة، نحن لن نتهرب من أي قرار، فالوضع في القانون في الوقت الحالي، ما دام لا يوجد أي توصيات وقرارات صادرة عن المستشار القضائي للحكومة، لا يوجد مجال للتعامل مع الملف، ومن يراهن علي، أقول أنا لست مقاولا لتصفية الحكومة وكل من يراهن على ذلك فهو يوهم نفسه".

وتطرق وزير المالية إلى مصادقة الحكومة على ميزانية 2019 بالقول: "إنها ميزانية ترمز إلى أن لدينا اقتصاد مستقر ونستطيع أن نضع خططا طويلة الأمد". ورفض في وقت لاحق الادعاءات بأن هذه "ميزانية للبقاء"، وزعم: "هذه ميزانية تضم 16 مليار شيكل إضافية للتعليم والصحة والتأمين الوطني والأمن والنمو الاقتصادي".

وأضاف: "لقد خفضنا بالفعل الضرائب بشكل كبير منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، على الرغم من الطلب منا أن نرفع نسب الضرائب، كما يوجد لدينا فائض في الجباية، أريد أن أنهي الربع الأول، لرؤية التوقعات تتحقق حقا ثم سنرى كل شيء. وسنقوم بفحص الأمور".

وأشار أيضا إلى استطلاع الرأي الذي أجرته القناة الثانية والذي يشير بأنه بحال حدث تحالف بين "يش عتيد" و"كولانو"، فإن هذا التكتل سيحصل على 29 مقعدا مقابل 25 سيحصل عليها حزب الليكود، قائلا:"لقد التقيت مرة واحدة فقط بيائير لبيد في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "نحن أصدقاء، لكن كتلة "كولانو" ستخوض انتخابات الكنيست القادمة بشكل منفصل ومستقل، فنحن حركة اجتماعية، اقتصادية، التزامنا للناخب يتعلق بتكلفة المعيشة والجنود والمسنين، وهذا هو جدول أعمالنا".