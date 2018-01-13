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تكتل "لبيد كحلون" سيحصل على 29 مقعدا والمشتركة 12

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 20:29

تكتل "لبيد كحلون" سيحصل على 29 مقعدا والمشتركة 12
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات للكنيست والذي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، ونشر مساء اليوم السبت، أن رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، بحال تحالف مع كتلة "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سيتمكن من الحصول على 29 مقعدا ومن التغلب والإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه.

وحسب استطلاع الرأي، في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل تكتل "لبيد كحلون" على 29 مقعدا مقابل 25 سيحصل عليها حزب الليكود برئاسة نتنياهو، بينما "المعسكر الصهيوني" برئاسة أفي غباي يواصل التراجع وسيحصل على 16 مقعدا

وفي استطلاع الرأي الذي أعلنت عن نتائجه ضمن برنامج "لقاء الصحافة" وتحدث عن تكتل وتحالف بين "يش عتيد" و"كولانو"، فإن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدا، بينما حزب "البيت اليهودي" سيحصل على 11 مقعدا، فيما سيحصل "يهدوت هتوارة" وحزب "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد كل حزب، كما وسيحصل حزب "شاس" على 6 مقاعد"، بينما حزب "ميرتس" سيحافظ على قوته بحصوله على 5 مقاعد.

وفحص استطلاع الرأي لمن سيصوت الجمهور بحال تم الحفاظ على الخريطة السياسية والحزبية كما هي عليه بهذه الأيام، فإن حزب الليكود سيحصل على 25 مقعدا (30 مقعدا في الكنيست الحالي)، و"يش عتيد" سيحصل على 24 (11 مقعدا اليوم)، بينما "المعسكر الصهيوني" سيفوز بـ16 (24 مقعدا اليوم).

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لبيد
#كحلون
#نتنياهو
#المشتركة
#انتخابات
#الكنيست

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