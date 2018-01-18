ليبرمان يعاقب نائبه بعد الكشف عن مخطط تسوية البؤر الاستيطانية

بعد أن نشرت القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار)، مساء الثلاثاء، تسجيلا لنائب وزير الأمن الإسرائيلي يكشف فيه أن طاقما سريا في وزارة الأمن يعمل منذ شهور على تسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، كشفت أن رد فعل وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، كان حادا تجاه نائبه، إيلي بن دهان.

وعلم أن ليبرمان استدعى بن دهان إليه، ووبخه على كشف مضمون المداولات الخاصة في وزارة الأمن. ولم يكتف بذلك، بل أبلغه بتنحيته عن كل المداولات بشأن تسوية البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة المحتلة.

وكان بن دهان قد كشف، مطلع الأسبوع، أنه تم تشكيل طاقم في وزارة الأمن، يتألف من 4 – 5 أشخاص، وذلك لإجراء عملية مسح للبؤر الاستيطانية "غير القانونية" (بموجب قوانين الاحتلال)، والتي يقدر عددها بنحو 70 بؤرة.

وبحسبه فإن الطاقم أجرى عملية تدريج، الخميس الماضي، للبؤر الاستيطانية، بشأن عملية تسويتها وشكل التسوية.