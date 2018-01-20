  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

تاريخ النشر: 20/01/2018 - 12:43

الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء
نتنياهو يستقبل السفيرة وحارس السفارة (من الأرشيف)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، عن مصادر مقربة مع عوائل الشهداء، محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة والقاضي رائد زعيتر، قولها إن الحكومة الإسرائيلية قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي الشهداء، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.

وبينت، أن الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض، وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض، وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية.

وبهذا التعويض، تكون الحكومة الإسرائيلية استجابت للشرط الأردني الثالث في "قضية السفارة الإسرائيلية في عمان".

وكان الشرط الأردني الأول ينص على اعتذار الحكومة الإسرائيلية عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية التزمت بتطبيق الإجراءات القانونية ضد حارس السفارة، وهو الشرط الأردني الثاني.

يذكر أن حارس السفارة الإسرائيلية في عمان كان قد أطلق النار، في تموز/يوليو الفائت، على كل من الجواودة والحمارنة. أما القاضي زعيتر فقد استشهد في أعقاب إطلاق النار عليه من قبل عناصر الأمن الإسرائيلي على معبر الملك حسين (اللينبي) في آذار/مارس من العام 2014.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على دفع تعويضات للحكومة الأردنية، كما أكد على أن إسرائيل قدمت اعتذارها، وأبدت جاهزية لدفع التعويضات للحكومة الأردنية، وليس لعائلات الشهداء.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة الأردنية عن مصادر دبلوماسية أردنية قولها إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن تمر أولا بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد"، بدلا من السفيرة السابقة عنات شلاين، قبل أن تعود السفارة لمزاولة عملها كالمعتاد.

جاءت تصريحات المصادر، يوم أمس، ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد الجواودة
#بشار الحمارنة
#رائد زعيتر

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية
INSS: تأييد بنسبة 51% للانسحاب من أحياء القدس العربية

2018-01-20

مسؤول أمني إسرائيلي: لم نقبض على منفذ عملية نابلس
مسؤول أمني إسرائيلي: لم نقبض على منفذ عملية نابلس

2018-01-19

الملف :1000 توصيات ضد نتنياهو خلال شهر
الملف :1000 توصيات ضد نتنياهو خلال شهر

2018-01-19

الأكثر قراءة

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

في قلب العاصفة: الثلوج تتراكم في جبل الشيخ

2018-01-19
حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

حالة الطقس: عاصف وماطر نهارا وصاف وبارد ليلا

2018-01-19
نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

نتنياهو يؤكد الاعتذار للأردن: التعويضات للحكومة لا لذوي القتلى

2018-01-19
تقرير عريقات لعباس عن خطة ترامب: تصفية للقضية الفلسطينية

تقرير عريقات لعباس عن خطة ترامب: تصفية للقضية الفلسطينية

2018-01-19
منذ 1948: إسرائيل سعت لطمس فشلها باحتلال الطيرة

منذ 1948: إسرائيل سعت لطمس فشلها باحتلال الطيرة

2018-01-19