الحكومة الإسرائيلية تدفع 5 ملايين دولار سلمت لعوائل الشهداء

نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم السبت، عن مصادر مقربة مع عوائل الشهداء، محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة والقاضي رائد زعيتر، قولها إن الحكومة الإسرائيلية قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي الشهداء، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.

وبينت، أن الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض، وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض، وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية.

وبهذا التعويض، تكون الحكومة الإسرائيلية استجابت للشرط الأردني الثالث في "قضية السفارة الإسرائيلية في عمان".

وكان الشرط الأردني الأول ينص على اعتذار الحكومة الإسرائيلية عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية التزمت بتطبيق الإجراءات القانونية ضد حارس السفارة، وهو الشرط الأردني الثاني.

يذكر أن حارس السفارة الإسرائيلية في عمان كان قد أطلق النار، في تموز/يوليو الفائت، على كل من الجواودة والحمارنة. أما القاضي زعيتر فقد استشهد في أعقاب إطلاق النار عليه من قبل عناصر الأمن الإسرائيلي على معبر الملك حسين (اللينبي) في آذار/مارس من العام 2014.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على دفع تعويضات للحكومة الأردنية، كما أكد على أن إسرائيل قدمت اعتذارها، وأبدت جاهزية لدفع التعويضات للحكومة الأردنية، وليس لعائلات الشهداء.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة الأردنية عن مصادر دبلوماسية أردنية قولها إن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن تمر أولا بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد"، بدلا من السفيرة السابقة عنات شلاين، قبل أن تعود السفارة لمزاولة عملها كالمعتاد.

جاءت تصريحات المصادر، يوم أمس، ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.