قانون "المصالح التجارية" يعمق الأزمة بين درعي وليبرمان

وجه وزير الداخلية، ارييه درعي، انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير الأمن أفيغدور، على خلفية التصريحات التي أدلها بها خلال الجولة التي قام بها، اليوم السبت، للمحال التجارية في المجمع التجاري بأسدود، حيث أعلن ليبرمان مواصلة جهوده ضد قانون "المصالح التجارية" الذي يحظر على المحال التجارية فتح أبوابها أيام السبت.

وعلى خلفية المظاهرات والاحتجاجات، اليوم السبت، في بلدة أسدود رفضا لقانون "المصالح التجارية"، شن وزير الداخلية هجوما على وزير الأمن الذي وصل إلى أسدود اليوم لدعم المصالح التجارية التي تفتح أبوابها أيام السبت.

وقال درعي: "ليبرمان انتهك قدسية السبت وداسها بالأقدام، هناك العديد من الأمور لا يمكن تخطيها وتجاوزها، وهي فوق أي صدقات"، حسب ما صرح به لمقربيه، حيث أضاف: "لقد انهيت مع أفيغدور ليبرمان، حتى لابيد الأب، واحد من أعظم الحاقدين على الدين، لم يجرؤ على القيام بما قام به ليبرمان، وهناك أشياء تتخطى أي صداقة شخصية".

من جانبه، قال ليبرمان خلال جولته الميدانية بأسدود: "قانون المصالح التجارية منح الرخصة للانقضاض على الوضع القائم، فمن يدعي أن القانون لن يغير شيئا فهو مخطئ ومضلل، فالقانون سيخلق المزيد من الانقسام بين الناس، تماما كما أحترم أولئك الذين يذهبون للكنيس أيام السبت، أتوقع منهم احترام أولئك الذين يذهبون لشراء القهوة".

أتت جولة ليبرمان في أسدود بعد أن شرعت البلدية بتوزيع إخطارات على أصحاب المصالح التجارية في المدينة، تطالبها بإغلاق المصالح التجارية أيام السبت وإلا سيتم تغريمها،

وعقب المصادقة على قانون، تم نشر إعلانات على موقع البلدية، بحث عن مراقبين غير يهود، لإنفاذ قوانين السبت. وجاء في الإعلان: "الوظيفة معدة للسكان بالنسبة لهم السبت ليس يوم راحة، أي غير اليهود".