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مسؤولون إسرائيليون يهاجمون نواب المشتركة

تاريخ النشر: 22/01/2018 - 18:12

مسؤولون إسرائيليون يهاجمون نواب المشتركة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

في أعقاب إخراج نواب القائمة المشتركة، اليوم الإثنين، من الكنيست، بسبب احتجاجهم على سياسة واشنطن، ورفضهم لخطاب نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس، ورفع لافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين"، بادر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى مهاجمة نواب المشتركة.

واتهم الوزير زئيف إلكين، من كتلة "الليكود"، نواب المشتركة بـ"الخيانة"، وقال في تغريدة على تويتر إن نواب المشتركة اعتبروا الولايات المتحدة معادية لأنها تقف إلى جانب إسرائيل، وإنهم يفضلون مصالح السلطة الفلسطينية على مصالح إسرائيل، مضيفا "هذه خيانة".

من جهته قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان إن "نواب القائمة المشتركة أثبتوا مرة أخرى أنهم ممثلو منظمات الإرهاب في الكنيست".

وأضاف أن "سلوكهم المخجل كشف أمام الجميع عدم إخلاصهم للدولة ورموزها". على حد تعبيره.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست أورون حازان، من كتلة "الليكود"، كان قد هاجم النائب جمال زحالقة، في وقت سابق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القائمة المشتركة
#أفيغدور ليبرمان
#مايكل بنس
#زئيف إلكين
#أورون حازان

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