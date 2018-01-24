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هل بدأت أميركا بخطوات نقل سفارتها للقدس؟

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 21:56

هل بدأت أميركا بخطوات نقل سفارتها للقدس؟
واجهة الفندق (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

كشف تقرير بثته القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار)، اليوم الأربعاء، عن احتمال بدء الخطوات الفعلية لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، كما تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس.

وبحسب التقرير، شاهد سكان حي "أرنونا" في القدس مجموعة من العمال الأميركيين ينقلون أغراض وصناديق ومعدات ثقيلة تحمل ختم القنصلية الأميركية إلى فندق "عيدن" المتواضع في الحي، الذي، بحسب علمهم، تم إغلاقه منذ فترة.

وأغلق الفندق الذي يحتوي على 24 غرفة وجناح بسبب الركود وقلة النزلاء، وعرض التقرير أقوال أحد المتواجدين في الحي بأن الفندق الصغير تم بيعه، دون تحديد تفاصيل الطرف الذي اشتراه.

وقالت القناة إنه على ضوء التحضيرات لنقل السفارة الأميركية إلى فندف "ديبلومات" القريب من الفندق، يتم نقل بعض مكاتب القنصلية التي تقدم خدمات معينة، لتصبح قريبة قدر الإمكان من موقع السفارة الجديدة.

ويبعد الفندق الذي يتم تحويله لمبنى تابع للقنصلية الأميركية أكثر من كيلومتر واحد بقليل عن موقع السفارة الأميركية مستقبلًا، ومن المتوقع أن ينتقل إليه طاقم مصغر في الأيام القريبة، على أن يتم نقل طاقم مصغر آخر إلى موقع السفارة في الأشهر القريبة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#السفارة الأميركية
#القنصلية الأميركية
#نقل السفارة

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