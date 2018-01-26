احتمال التحقيق مع نتنياهو بفضيحة الغواصات

قالت القناة الإسرائيلية الثانية (شركة الأخبار) إنه من المتوقع أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتحقيق تحت طائلة التحذير في الملف 3000، المعروف إعلاميًا لفضيحة الغواصات.

ويطلب من نتنياهو تقديم شهادة مفتوحة في الملف، ومن ثم يخضع للتحقيق تحت طائلة التحذير، ومن المحتمل أن تطلب الشرطة من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الموافقة على دعوة الوزير يوفال شطاينتس للإدلاء بشهادة مفتوحة بالملف كذلك، إذ كان بشغلمنصب وزير المخابرات والإستراتيجية، ويعتبر هذا المنصب على علاقة مباشرة بصفقة الغواصات مع شركة تينسكروب الألمانية.

وبحسب القناة، من المرجح أن تقدم لوائح اتهام ضد المتهمين الرئيسيين، قريب نتنياهو ومحاميه، دافيد شمرون، والقائم بأعمال رئيس المجلس للأمن القومي سابقا، أفريئيل بار يوسيف، ورئيس ديوان نتنياهو السابق، دافيد سيرن، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعزر مروم (تشيني)، في حين لنتقدم لائحة اتهام ضد مبعوث نتنياهو السابق، يتسحاك مولخو.

وكذلك أوردت القناة أن تطورات حصلت في الملفات الأخرى التي يتم التحقيق فيها مع نتنياهو، ففي الملف رقم 1000، الذي يحقق بتلقي الهدايا الفاخرة، سيتهم بخيانة الأمانة والفساد، في حين لا زالت تهمة الرشوة محل نقاش.

وفي الملف 2000، حصل المحققون على معلومات أكثر من تلك الموجودة في التسجيلات، والتي تشير إلى وجود علاقات شراكة، لكن لم يتضح بعد إذا كانت هناك علاقة السلطة بالإعلام أم أنهم عقدوا صفقة اقتصادية، ومن الصعب معرفة إذا ما كان سيقدم لائحة اتهام في هذه الفترة.