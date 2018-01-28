قضية الغواصات: "موعد قريب لسماع إفادة نتنياهو"

يسعى جهاز الشرطة ودائرة التحقيق لتنسق موعد في الأيام القريبة المقبلة، لسماع إفادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنباهو، في شبهات فساد تتعلق في قضية صفقة شراء الغواصات والمعروفة إعلامية بـ"الملف 3000".

وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، من المستبعد أن يخضع نتنياهو للتحقيق تحت طائلة التحذير. ومع ذلك، سيكون باستطاعة المحققين، من حيث المبدأ، خلال سماع الشهادة المفتوحة لرئيس الحكومة، الانتقال إلى الاستجواب تحت طائلة التحذير.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، قدم إفادته لأجهزة التحقيق في قضية الغواصات، بعد الكشف عن استغلال المبعوث الخاص السابق لرئيس الحكومة، المحامي يتسحاك مولخو، صلاحيات منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة السابق، إيتان دانغوت، بإتمام صفقة الغواصات من شركة "تينسكروب" الألمانية.

المنسق الحالي لأعمال الحكومة، الجنرال مردخاي، أفاد بأنه لم يتم التوجه إليه بأي طلب بشأن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، والذي يشتبه أن مولخو سعى للترويج له كأحد شروط الشركة الألمانية لإتمام الصفقة. علما بأن كلا من مردخاي دانغوت غير مشتبهين بالقضية.

وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن الشكوك تحوم حول توجه مولخو لدانغوت لفحص إمكانية إنشاء محطة لتكرير مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، التي كانت أحد شروط الشركة الألمانية لإتمام الصفقة

وفي شهر تشرين الثاني/ الماضي، أوردت تقارير إعلامية أن الشرطة تحقق في شبهات حول وساطة مولخو بين الألمان والإسرائيليين، حول إنشاء محطة لتكرير مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، إذ طلبت ألمانيا ذلك لكن إسرائيل رفضت بشدة.