الحكومة تصادق اليوم على شرعنة "حفات غلعاد"

من المتوقع، أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، بعد أن كانت قد أرجأت التصويت على القرار الأسبوع الماضي، وتعهد نتنياهو طرح المشروع للتصويت خلال جلسة هذا الأسبوع.

ويحاول رئيس الحكومة، بنيامين نينياهو، الدفع نحو شرعنة "حفات غلعاد"، بناء على اقتراح قانون تقدم به ليبرمان لشرعنة البؤرة الاستيطانية التي تعتبر "غير قانونية"، وذلك في أعقاب العملية المسلحة التي أسفرت عن مقتل مستوطن من البؤرة الاستيطانية ذاتها، قبل نحو شهر.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أصدر، توصياته لوزارة الأمن بربط البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" بشبكة الكهرباء، وتطوير شبكة البنى التحتية بالمستوطنة المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، تمهيدًا لشرعنتها

يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، والتي تقع غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر "غير قانونية" بموجب قوانين الاحتلال، لذلك فإن تسوية البؤرة الاستيطانية غير ممكن قانونيا، وعليه امتنعت الحكومة عن مناقشة الموضوع والتصويت عليه الأسبوع الماضي.