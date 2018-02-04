الملياردير اليهودي سوروس: ادعاءات نتنياهو بتمويلي المظاهرات كاذبة

نفى المليادرير اليهود الهنغاري الأصل، جورج سوروس، اليوم الأحد، ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه يموّل المظاهرات المناهضة لطرد طالبي اللجوء من إسرائيل، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية العاشرة.

وقالت المتحدثة سوروس، خلال حديثها للقناة العاشرة، إنه "خلافا للادعاء الكاذب لرئيس الحكومة، نتنياهو، فإن جورج سوروس لا يمول الاحتجاج الرافضة لخطة الحكومة الإسرائيل بطرد الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة"، وأكدت أن "سوروس يعتقد أنه وفقا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والقانون الدولي، لا يجوز إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى البلدان التي قد يقتلون أو يحاكمون فيها".

وزعم نتنياهو صباح اليوم في اجتماع لوزراء الليكود أن "أوباما طرد مليوني متسلل ولم يقل أي شيء". جاء ذلك بعد أن ادعى الوزير أوفير أكونيس، خلال الاجتماع أن المظاهرات "تمولها دول أوربية" ووصفها بـ"مظاهرات اليسار المتطرف".

وفي هذا الصباح، بدأت هيئة السكان والهجرة في إصدار إشعارات ترحيل لطالبي اللجوء الذين لا يحتجزون معسكر اعتقال "حولوت". وفي المرحلة الأولى، ستسلم الطلبات لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم أطفال، واللذين يتقدموا لتجديد تصاريح إقامتهم في إسرائيل.

وقررت الحكومة بدء إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة مع بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل، ومن يرفض الترحيل سيوضع في السجن لمدة غير محددة.

وفى العام الماضي أصدر نتنياهو تعليمات إلى وزارة الخارجية بتعديل بيان يدين حملة الحكومة الهنغارية ضد سوروس. وأمر نتنياهو بتغيير الصياغة ووقف حملة البيانات ضد الملياردير سوروس، بدافع الخشية من إثارة مشاعر لاسامية.

وقالت الوزارة فى بيان منقح "ان سوروس رجل يقوض باستمرار الحكومات الإسرائيلية المنتخبة ديمقراطيا من خلال تمويل المنظمات التي تشوه الدولة اليهودية وتحاول حرمانها من حقها في الدفاع عن النفس".

هذا ونشر يئير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة مؤخرا، في حسابه على "فيسبوك"، وهاجم فيه إيهود باراك وإلداد يانيف وميني نفتالي، في كاريكاتير يستند إلى نظريات المؤامرة المعادية للسامية. وبحسب ما نشره نتنياهو تحت عنوان "سلسلة الغذاء"، واعتبر أن سوروس أول حلقات السلسلة، باعتبارها المحرك للاحتجاج ضد والده.