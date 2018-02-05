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بولندا ترفض استقبال بينيت

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 20:38

بولندا ترفض استقبال بينيت
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت الحكومة البولندية، مساء اليوم الإثنين، رفضها استقبال وزير المعارف الإسرائيلي ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بنيت. وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية "هذه الزيارة لن تتم".

وكان قد نشر، في وقت سابق اليوم، أن بينيت سيتوجه هذا الأسبوع إلى بولندا للقاء نائب رئيس الحكومة البولندية، ياروسلاف غوفين.

تفاقم الأزمة الإسرائيلية البولندية: إلغاء زيارة وبينيت لوارسو
في ظل تفاقم الأزمة في العلاقات الإسرائيلية البولندية إثر إقرار مجلس الشيوخ البولندي قانونا يجرم ربط الجرائم النازية على أرضها بالحكومة والشعب البولندي، ألغى نائب وزير السياحة البولندي مشاركته بمعرض IMTM الدولي للسياحة، في حين يزور بينيت بولندا الأربعاء.
 

وكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء هو الرسمي الأول بين الطرفين منذ المصادقة على القانون الذي يمنع تنسيب جرائم النازية إلى الشعب البولندي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن زيارة بينيت، التي كانت مفترضة، لم تكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رغم أن الحديث عن أزمة دبلوماسية حساسة بين إسرائيل وبولندا.

وفي حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التعقيب على ذلك، قال مكتب بينيت إن "الزيارة قد نسقت مع الجهات ذات الصلة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نفتالي بينيت
#ياروسلاف غوفين
#القانون البولندي

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