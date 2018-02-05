بولندا ترفض استقبال بينيت

أعلنت الحكومة البولندية، مساء اليوم الإثنين، رفضها استقبال وزير المعارف الإسرائيلي ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بنيت. وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية "هذه الزيارة لن تتم".

وكان قد نشر، في وقت سابق اليوم، أن بينيت سيتوجه هذا الأسبوع إلى بولندا للقاء نائب رئيس الحكومة البولندية، ياروسلاف غوفين.

وكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء هو الرسمي الأول بين الطرفين منذ المصادقة على القانون الذي يمنع تنسيب جرائم النازية إلى الشعب البولندي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن زيارة بينيت، التي كانت مفترضة، لم تكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رغم أن الحديث عن أزمة دبلوماسية حساسة بين إسرائيل وبولندا.

وفي حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التعقيب على ذلك، قال مكتب بينيت إن "الزيارة قد نسقت مع الجهات ذات الصلة".