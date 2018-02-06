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اعتقال سيدة فلسطينية وابنتها بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 15:16

اعتقال سيدة فلسطينية وابنتها بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية سيدة فلسطينية (48 عاما) وابنتها القاصر (16 عاما)، وذلك بشبهة "التخطيط لتنفيذ عملية والتحريض على الإرهاب، وحيازة وسائل قتالية".

وبحسب شرطة الاحتلال فإنه في أعقاب قيام الفتاة القاصر بإبلاغ مركز الشرطة بنيتها تنفيذ عملية، بدأت عمليات التحقيق التي استخدمت فيها وسائل تكنولوجية أدت إلى تحديد هوية الفتاة القاصر.

وأضافت الشرطة أن قوة شرطية وعناصر حرس الحدود وصلوا إلى منزل العائلة، واعتقلوا الوالدة وابنتها.

كما ينسب للوالدة شبهة مهاجمة أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى بيتها لاعتقالها.

وعلم أنه تم تمديد اعتقالهما حتى يوم الأحد القادم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال
#اعتقال

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