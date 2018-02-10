إسرائيل تطلب من موسكو التدخل لمنع التصعيد

في أعقاب المباحثات العالجة التي أجراها صباح اليوم، السبت، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الأمن والقيادة السياسية والأمنية، طلبت إسرائيل من روسيا التدخل العاجل لمنع حصول تصعيد في منطقة الشمال، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة.

وجاء أن إسرائيل أوضحت لروسيا أن "كل التحذيرات الإسرائيلية من ترسيخ التواجد الإيراني في سورية قد تحققت، وإن إيران تسبب عدم استقرار ليست معنية روسيا به".

كما جاء أن إسرائيل أوضحت لروسيا أنها "بالرغم من إنزال ضربة قاسية على سورية، تضمنت أهدافا إيرانية، فإنه من الأفضل بالنسبة لإسرائيل أن ينتهي الحدث الآن، وأنها غير معنية بتصعيد آخر".

وكانت نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سفير إسرائيل في موسكو، غاري كورهي، قوله، في مطلع الأسبوع، إنه يجب على قوات حزب الله الانسحاب فورا من جنوبي سورية من أجل وقف التصعيد في المنطقة.

وجاء أيضا أن إسرائيل بعثت برسائل مماثلة إلى الولايات المتحدة التي تحاول التوسط بين إسرائيل ولبنان لمنع حصول تصعيد بشأن الجدار الذي تعمل إسرائيل على بنائه على الحدود مع لبنان، إضافة إلى الخلافات بشأن المياه الاقتصادية فيما يعرف بـ"البلوك 9" قبالة سواحل لبنان وإسرائيل.



