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تقديرات إسرائيلية: شظايا الصاروخ أصابت الطائرة

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 21:41

تقديرات إسرائيلية: شظايا الصاروخ أصابت الطائرة
حطام الطائرة الإسرائيلية (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أشارت التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء في الجيش الإسرائيلي حول سقوط طائرة من طراز F-16، إلى أنها أصيبت بشظايا صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سورية وانفجر بمحاذاة الطائرة الإسرائيلية، ولم يصبها بشكل مباشر.

وبحسب تحقيق الجيش الأولي، لم يصب الصاروخ السوري الطائرة مباشرة، بل انفجر بجانبها، وسببت شظايا الصاروخ الناجمة عن الانفجار ضررًا للطائرة الإسرائيلية، ما منع الطيارين من مواصلة الطيران بها.

حزب الله: إسقاط الطائرة الإسرائيلية بداية لمرحلة جديدة
قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، في بيان له، إن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية من طراز F-16 هو "بداية مرحلة إستراتيجية جديدة تضع حدًا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".
 

ولم يجزم الجيش بأسباب قفز الطيارين من الطائرة، إذا لا دليل لديهم حتى الآن إذا ما كان ترك الطيارين لطائرتهما ناجمًا عن الأضرار التي سببتها الشظايا أم بسبب وضعهم الصحي والجسدي، وأكد الجيش أن التحقيق لا يزال جاريًا.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، خلال تصريحات صحافية إن "إيران اعتدت على السيادة الإسرائيلية من خلال خرق مجالنا الجوي وإرسال طائرة من الأراضي السورية، وردًا على ذلك قصفنا بعنف مواقع إيرانية وسورية، هذا حق وواجب، وسنفعل ذلك كلما احتاج الأمر ولا يشكك أحد في ذلك".

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع بوتين هاتفيًا، أنه ذكّره "بحقنا وواجبنا الدفاع عن نفسنا ضد الاعتداءات من الأراضي السورية، واتفقنا على مواصلة التنسيق الأمني في سورية".

وذكر نتنياهو أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إسرائيل
#سورية
#إسقاط طائرة
#صواريخ مضادة للطائرات

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