نتنياهو: إيران اعتدت على سيادتنا وسنواصل التنسيق مع روسيا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن "إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداء أو مس بسيادتها"، واعتبر أن "إيران حاولت فعل ذلك اليوم"، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأوضح له موقف إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات صحافية إن "إيران اعتدت على السيادة الإسرائيلية من خلال خرق مجالنا الجوي وإرسال طائرة من الأراضي السورية، وردًا على ذلك قصفنا بعنف مواقع إيرانية وسورية، هذا حق وواجب، وسنفعل ذلك كلما احتاج الأمر ولا يشكك أحد في ذلك".

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع بوتين هاتفيًا، أنه ذكّره "بحقنا وواجبنا الدفاع عن نفسنا ضد الاعتداءات من الأراضي السورية، واتفقنا على مواصلة التنسيق الأمني في سورية".

وذكر نتنياهو أنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لم تكن جزءًا من الغارات الإسرائيلية على سورية فجر وصباح اليوم الأحد، لكنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال البنتاغون في بيان له إنه "تدعم الولايات المتحدة حق إسرائيل الطبيعي في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات ضد أراضيها ومواطنيها، وأن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي واسع من أجل منع الاعتداءات الإيرانية.