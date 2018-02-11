نتنياهو: وجهنا ضربة قاسية لإيران والنظام السوري

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في افتتاح جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إن إسرائيل وجهت "ضربات قاسية لإيران والنظام السوري" خلال الغارات التي شنتها يوم أمس على مواقع مختلفة بعد إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16، وكذلك بعد إسقاط طائرة استطلاع إيرانية.

وواصل نتنياهو محولاته وصف إسرائيل كدولة تدافع عن نفسها فقط متجاهلًا كل الاعتداءات التي تشنها في مختلف الأماكن، وقال "أوضحنا للجميع أن قواعد عملنا لم تتغير على الإطلاق، سنواصل ضرب كل محاولة للاعتداء علينا، هذه كانت سياستنا وستبقى كذلك".

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع أحد الطيارين الذي أصيب بجراح طفيفة بعد قفزه من الطائرة قبيل سقوطها، أمس، وقال "سعدت بمعرفة أنه يقف على قدميه وأن وضعه الصحي تحسن، نتمنى لكلا الطيارين الشفاء العاجل، أنا فخور بكم".

وواصل نتنياهو محاولات بث صورة الانتصار والتفوق رغم إسقاط طائرة حديثة الطراز بصاروخ قديم نسبيًا، ووجه حديثه للإسرائيليين قائلًا "أمس أثبتنا أننا ندرك كيف نتوحد من أجل صد أعدائنا والحفاظ على دولتنا".

وقبل جلسة الحكومة، قال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود إنه "وضعنا خطوطًا حمراء واضحة، عملنا وسنعمل بموجبها دائمًا".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 على الأقل من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية بينهم عناصر من قوات النظام، وإصابة آخرين، في الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق سورية، أمس السبت.