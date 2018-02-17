إصابات بصفوف الجيش ومدفعية الاحتلال تقصف غزة

أصيب عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بجراح متفاوتة بعد عصر اليوم السبت، وذلك في اعقاب انفجار عبوة ناسفة على الشريط الحدودي، فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة للمقاومة شرقي منطقة عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

وعقب الانفجار، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقطة للمقاومة شرقي منطقة عبسان الجديدة شرقي خانيونس.

وحسب بيان جيش الاحتلال لوسائل الإعلام، فقد تم تفجير عبوة ناسفة ضد قوة عسكرية بالقرب من الجدار الحدودي جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيانه، إنه ردا على تفجير عبوة نايفة ضد قوة عسكرية قرب الجدار الأمني قصفت دبابة عسكرية موقع مراقبة جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال:" في تفجير عبوة ناسفة على الشريط الحدودي مع غزة بعد عصر اليوم السبت، أصيب جنود من وحدة "غولاني" بينهم 2 بحالة خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام بوجود إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء انفجار لم تعرف مهيته شرقي بلدة القرارة.

وذكر شهود عيان أن مروحية عسكرية إسرائيلية هبطت في منطقة "كيسوفيم" شرقي محافظة خان يونس، فيما تحركت سيارة إسعاف يبدو لنقل الاصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح، ولم تتضح بعد خطورة إصاباتهم، حيث قامت مروحية عسكرية بنقل الجنود الجرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

بالمقابل، أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن "وحدة غولاني" التي كانت تعمل قرب السياج لاحظت وجود جسم مشبوه على السياج وعند محاولتها ازالته وقع انفجار قوي، ورد الجيش بقصف موقع مراقبة لسرايا القدس جنوبي غزة.

إلى ذلك، يحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كانت حركة الجهاد الإسلامي وراء تفجير عبوة في قوة شرقي محافظة خان يونس، واحتمال أن يكون ذلك انتقاما لتدمير النفق في 30 تشرين الأول / أكتوبر، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال اللواء في جيش الاحتلال يوم طوف ساميه من شعبة غزة: "للأسف هذه المرة نحن أمام حدث مختلف وعندما تتقاعس القيادة السياسية ليس أمامنا سوى تنفيذ ما تتطلبه الحادثة"، حسب قوله.