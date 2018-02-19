ليبرمان يعلن استهداف نفق جنوبي قطاع غزة

قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ظهر اليوم الإثنين، في جلسة لكتلة "يسرائيل بيتينو"، إن سلاح الجو دمر، الليلة الفائتة، نفقا في كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وقال ليبرمان إن "ما حصل في الأيام الأخيرة في الشمال والجنوب، بما في ذلك تدمير النفق في كرم أبو سالم الليلة الفائتة، يثبت أن الجيش الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو في كل لحظة".

وأضاف أن "الجيش واجه اختبارات بدون أي إنذار مسبق. وهذه رسالة مهمة للسكان في الشمال والجنوب، مفادها أنه يمكن الاستمرار في الحياة اليومية".

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الأجهزة الأمنية لم تجب على سؤال حول ما إذا كان الحديث عن مقطع من النفق الذي تم استهدافه الشهر الماضي، أم عن نفق جديد.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة الفائتة، أن طائرات سلاح الجو قصفت "بنى تحت أرضية" جنوبي قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل يوم أمس. كما حمّل جيش الاحتلال حركة حماس المسؤولية عما يحصل داخل قطاع غزة.

وبحسب ما يسمى "المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف" فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة.

يذكر في هذا السياق أن طائرات الاحتلال كانت قد قصفت، يوم أمس الأول، 18 هدفا لحركة حماس في قطاع غزة، وبضمن ذلك ما اعتبره الاحتلال "نفقا هجوميا" يبدأ من حي الزيتون في مدينة غزة باتجاه إسرائيل. وكان قد سبق ذلك إطلاق صاروخ سقط في "المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف"، وأصاب منزلا خاصا وأوقع أضرارا ماديا دون أي إصابات بشرية.

وكان قد بدأ التوتر في الجنوب مع انفجار عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة، وتسبب بإصابة أربعة من جنود الاحتلال، وصفت إصابة اثنين منهم بأنها خطيرة، بينما أصيب اثنان بإصابات متوسطة. وهو ما اعتبره الاحتلال "خطيرا" و"من شأنه أن يزعزع الاستقرار في المنطقة".

كما تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال كان قد أعلن، الشهر الماضي، أن سلاح الجو قد دمر نفقا هجوميا لحركة حماس يمر من تحت معبر كرم أبو سالم، ويتجه إلى مصر. وفي حين أكدت حركة حماس على أن النفق هو لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، ادعى جيش الاحتلال أن النفق معد لإدخال وسائل قتالية ومقاتلين لتنفيذ عمليات.