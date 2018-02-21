الجيش الإسرائيلي يدعي إحباط هجوم لـ"داعش" بأستراليا

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أحبطت هجومًا جويًا ضخمًا في أستراليا، كاد أن ينفذ على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وإنها أحبطت العديد من الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) على هيئات إسرائيلية مختلفة.

وقال الجيش إن "الوحدة الاستخباراتية نجح، بالتعاون مع دوائر استخباراتية أخرى، في إحباط مخطط لهجوم إرهابي في أواخر عام 2017، في أستراليا". وأضاف أن "الوحدة زودت سلطات الأمن المحلية في أستراليا معلومات مفصلة بمخطط الهجوم الذي كان بالفعل في مراحل إعداده النهائية، والتي بدورها أحبطته".

وادعى الجيش أنه علم بالهجوم قبيل 48 ساعة من تنفيذه، ونقل المعلومات والتفاصيل والمصادر التي كانت بحوزته إلى الجهات الأسترالية، التي اعتقلت المشتبه به قبل أن ينجح بتنفيذ المخطط. دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونقلت شركة الأخبار الإسرائيلية عن تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل الأسترالية" في ذلك الوقت، أن "أستراليا كانت قريبة بشكل مخيف من أكبر هجوم إرهابي قد تتعرض له بتاريخها"، وأن "مئات الناس واجهوا خطر الموت"، وذكرت الصحيفة أن "الحديث يدور حول مخطط لتفجير رحلة جوية أقلعت من النمسا إلى الشرق الأوسط بينما مازالت في الجو".

وأضافت الصحيفة أنه "إذا تم تنفيذ مخطط داعش فإن الطائرة كانت ستفجر بقنبلة نقلها إلى الطائرة أحد الركاب"، وتعرضت الاستخبارات المحلية الأسترالية لانتقادات شديدة لأنها لم تكشف المخطط الذي وضع في سورية وتركيا، بحسب النقل الإسرائيلي.

وزعمت إدارة المخابرات الإسرائيلية أن "إحباط الهجوم أدى إلى إنقاذ العشرات من الأبرياء"، ما اعتبرته إثباتًا على الجهود الاستخباراتية الإسرائيلية في مواجهة "داعش".

وأضاف الجيش أن الوحدة الاستخباراتية نجحت في إحباط أكثر من هجوم سيبراني من جانب إيران، بالتعاون مع وحدة الاتصالات في جيش، وزعمت أن الهجمات كانت موجهة ضد منظمات وهيئات إسرائيلية، خاصة وعامة.

وبحسب الوحدة فإن "الهجمات السيبرانية أحبطت بسبب مراقبة حثيثة للعمليات الإيرانية الهجومية والتعرف المبكر على محاولات الاعتداء، ما أدى إلى إحباط فعّال لتلك التهديدات".