ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن حكومته تقوم باتصالات سرية من خلف الكواليس بهدف إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ العدوان الأخير عام 2014، وأن إسرائيل تسعى لدفنهم في المقبرة العسكرية في جبل الزيتون في القدس المحتلة.

وزعم ليبرمان خلال كلمته أنه "انتصرنا في الحروب لكن واجبنا إعادتهم"، رغم أن التقارير الرسمية التي صدرت بعد العدوان الأخير أشارت إلى تكبد إسرائيل خسائر فادحة دون تحقيق أهداف العدوان، وكذلك الذي قبله وحرب لبنان الثانية عام 2006.

وجاءت أقوال ليبرمان في إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي، والتي أقيمت في جبل الزيتون، وقال كذلك خلالها إن "أريئيل شارون قال عن هذا الجبل إنه يشبه كتاب التاريخ لدولة إسرائيل، لكن هذا الكتاب ينقصه بعض الصفحات، لأن أحبابكم وأحبابنا لم يتمكنوا من العودة إلى هنا ونيل راحتهم الأبدية".

وتابع "نحن لا ننسى أحبابكم الذي لم يدفنوا في المقبرة العسكرية، ومن خلف الكواليس يعمل الجيش على فحص ما حدث والتحقيق حول الطريق الأخير الذي سلكوه والحصول على شهادات من كل من رأى وسمع وفحص الآثار، واجبنا إعادة كل جندي وكل من أرسل في مهمة".

وكذلك، قال رئيس دولة إسرائيل، رؤوفين ريفلين، واعتبر أن "هناك حقيقة واحدة، واجب دولة إسرائيل ومن يقودها فعل كل ما يلزم من أجل جنودنا الذين لم يعودوا بعد".