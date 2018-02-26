بلدية الاحتلال تنظم ماراثون "وينر القدس" بآذار

تنظم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة "ماراثون وينر القدس الدولي" الذي سيقام في التاسع من شهر آذار/مارس القادم.

وقالت البلدية في إعلان نشرته على موقعها الرسمي إن هذه الاحتفالية الرياضية تشمل سباقات -ماراثون (42.2 كم)، نصف ماراثون (21.1 كم)، 10 كيلومترات، 5 كيلومتر تنافسي، 5 كيلومتر شعبي، سباق مجتمعات لمسافة 800 م وسباق دراجات هوائية يدوية.

وأضافت أن سباق الماراثون هو الأكبر في إسرائيل، ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو2500 عداء، من بينهم مئات العدائين من الخارج ومن عدائي النخبة في العالم.

وستمر مسارات السباق بجوار مواقع "تاريخية مثيرة" تسلط الضوء على تاريخ عمره 3000 سنة من وجود القدس، مدعية ان ماراثون "وينر القدس" يدمج لدى العدائين التحدي مع مناظر خلابة، هواء طلق ومواقع ثقافية وتراثية مميزة، مثل الكنيست، سوق "محانيه يهودا"، جبل سكوبس، البلدة القديمة، برج داوود "برج القلعة"، وغيرها.