قذيفة في منتزه نهر العوجا يزيد عمرها عن 45 عاما

عثر ظهر اليوم، الثلاثاء، على قذيفة بقطر 120 ميلليمترا خلال أعمال كانت تجري في منتزه نهر العوجا (بارك هيركون)، بين تل أبيب ورمات غان، قرب المجع التجاري "أيالون".

ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة، وعملت على إغلاق المنطقة أمام حركة السير، الأمر الذي أدى إلى ازدحامات مرورية شديدة في المكان.

وتبين أن مقاول حفريات كان يعمل على شق مسلك في المنتزه لاحظ وجود جسم غريب أخرج من تحت التراب. وفي أعقاب ذلك تم استدعاء الشرطة التي عملت على إبعاد المارة من المكان. وتبين أن الحديث عن قذيفة كانت مدفونة تحت التراب منذ سنوات.

وبحسب التقديرات الأولية فإن الحديث عن قذيفة من العام 1973، وربما من حرب سابقة.

وبعد اكتشاف القذيفة استدعي إلى المكان خبراء متفجرات، وقوات شرطة عملت على إغلاق المنتزه والشوارع القريبة إلى حين تم نقل القذيفة من المكان.

ومن المرجح أن يتم تفجير القذيفة في منطقة الميناء أو في عرض البحر.